AbejaRock 2026 convertirá Béjar en epicentro del rock solidario

Béjar ya mira al verano con uno de los eventos musicales más importantes de su calendario. El AbejaRock 2026 ha confirmado el cartel completo de su XVI edición, que se celebrará los próximos 31 de julio y 1 de agosto en el recinto ferial de la ciudad, reforzando el crecimiento de un festival que cada año atrae a más público y sitúa a Béjar en el mapa del rock estatal.

El cartel anunciado reúne a Narco, Boikot, Los de Marras, Porretas, Kaos Urbano, Biznaga, Kaos Etíliko, Manifa, Periferia, XpresidentX, Maldito Matas, Afónica Naranjo y Gautxori, combinando veteranía, compromiso y nuevas propuestas dentro del punk, el rock urbano y la música combativa.

El carácter benéfico continúa siendo la auténtica seña de identidad del AbejaRock, un festival nacido para apoyar causas sociales y que ha convertido la música en herramienta de compromiso. En la última edición, celebrada el pasado verano, el evento destinó 21.600 euros a la Asociación Párkinson Salamanca, y desde su creación en 2009 ha logrado donar un total de 72.789 euros, una cifra que refleja el respaldo del público y la consolidación del proyecto solidario.

Junto a esa vocación social, la programación volverá a incluir la tradicional Sesión Vermut gratuita del sábado 1 de agosto, con las actuaciones de Quartet Tarantino y Chingo Kids, ampliando el ambiente festivo y acercando el evento al conjunto de Béjar.

Un festival solidario que nació en 2009

El AbejaRock celebrará en 2026 su decimosexta edición, pero su historia comenzó en 2009, cuando un grupo de jóvenes bejaranos impulsó el primer festival benéfico con el objetivo de recaudar fondos para causas sociales. Desde entonces, el evento ha mantenido intacto su carácter solidario, convirtiendo la música en herramienta de apoyo a distintas asociaciones.

Con el paso de los años, el festival ha ido creciendo en dimensión, asistencia y repercusión. Hoy, el AbejaRock no solo es una cita musical, sino también un motor cultural y económico para Béjar, con impacto en hostelería, comercio y turismo durante el último fin de semana de julio y el primero de agosto.

Zona de acampada y espíritu comunitario

La organización volverá a habilitar zona de acampada y espacio para campers gratuito, facilitando la llegada de público de fuera de Béjar y reforzando el ambiente comunitario que caracteriza al evento.

Con varios meses aún por delante, la expectación ya es notable entre los seguidores del festival, que ven en esta edición uno de los carteles más potentes de los últimos años.