El Teatro Cervantes acoge el espectáculo familiar de rock "Happening"

Dentro de la programación del segundo semestre de la Red de Teatros de Castilla y León 2025, el Teatro Cervantes de Béjar acogerá este sábado, 25 de octubre a las 20:00 horas, el espectáculo familiar "Happening - El rock suena en familia".

Se trata de un concierto didáctico y participativo que ha cosechado un notable éxito en toda España, con más de 500 representaciones y cinco temporadas en cartel en Madrid. El espectáculo está diseñado para que tanto niños como adultos disfruten por igual, combinando música en directo, humor y una cuidada puesta en escena.

El grupo Happening repasa en directo la historia del rock desde sus orígenes, pasando por géneros como el blues y estilos emblemáticos que marcaron época. Sobre el escenario suenan temas de grandes figuras como Chuck Berry, The Beatles, The Rolling Stones, Ramones, Queen o AC/DC, entre otros. Además, el público podrá ver caracterizaciones en directo de artistas icónicos como Elvis Presley, Paul McCartney o Angus Young.

El objetivo del concierto es no solo entretener, sino también enseñar conceptos musicales básicos y curiosidades sobre los grupos y las canciones, todo ello en un ambiente festivo que anima a la participación activa del público, invitando a cantar, bailar y disfrutar en familia.

Las entradas están disponibles a precios populares: Patio de butacas y primer piso: 8 €, Resto del teatro: 5 €