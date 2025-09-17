Béjar acoge dos conciertos del ciclo "Los sonidos centenarios"

Béjar vuelve a situarse en el mapa cultural de la provincia con la celebración de dos conciertos enmarcados en la quinta edición del ciclo Los sonidos centenarios, promovido por la Diputación de Salamanca a través de su Área de Cultura. Este ciclo busca revalorizar los órganos históricos de la provincia y acercar su riqueza musical a la ciudadanía.

El primer concierto tendrá lugar el viernes 27 de septiembre a las 12:00 horas en la Iglesia del Salvador, en un formato matinal que responde a una apuesta por nuevas fórmulas de difusión cultural. El segundo, se celebrará el sábado 5 de octubre a las 20:30 horas en la Iglesia de Santa María la Mayor, sumándose así a la programación de conciertos vespertinos del ciclo.

Bajo la dirección artística de Samuel Pedro Maíllo, catedrático de órgano del Conservatorio Superior de Castilla y León, el programa reunirá a intérpretes de renombre procedentes de España, Portugal, Italia, República Checa y Países Bajos. Todos los conciertos ofrecerán explicaciones sobre las obras interpretadas y proyectarán en pantalla la ejecución del organista, una fórmula que enriquece la experiencia del público.

En total, se han programado 14 conciertos gratuitos en distintos municipios salmantinos entre el 19 de septiembre y el 1 de noviembre. Entre ellos, destaca también el concierto de clausura en Alba de Tormes, que incluirá la proyección de una película muda con música en directo, una iniciativa que recupera el espíritu del cine clásico acompañado por órgano.