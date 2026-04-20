Béjar reivindica la figura del X duque en una conferencia de Alberto Bravo Martín

La figura de Manuel Diego López de Zúñiga y Guzmán, X duque de Béjar, protagonizó el pasado 17 de abril una nueva cita de las jornadas “Aproximación a las biografías de los duques de Béjar”, celebrada en El Casino Obrero de Béjar.

La conferencia corrió a cargo del investigador de la Universidad Autónoma Alberto Bravo Martín, que se desplazó desde Madrid para presentar una visión renovada de uno de los personajes más conocidos de la historia nobiliaria bejarana.

Un personaje clave en la historia de Béjar

El X duque de Béjar es una de las figuras con mayor arraigo popular en la ciudad. Su notoriedad histórica se debe, entre otros motivos, a su muerte en combate en Buda (Hungría) en 1686 frente al Imperio otomano, así como al hecho de que es el único duque cuyo cuerpo descansa en Béjar.

Su trayectoria ha sido objeto de distintas investigaciones y publicaciones, a las que ahora se suma el capítulo redactado por Alberto Bravo para el libro Historia de los Duques de Béjar, editado por el Centro de Estudios Bejaranos con el patrocinio de la Fundación Tomás Olleros Izard.

Una revisión histórica basada en nuevas fuentes

El acto fue presentado por Emiliano Zarza Sánchez, coordinador de la publicación citada, quien destacó la proyección académica y divulgativa del conferenciante.

Durante su intervención, Bravo expuso nuevas perspectivas obtenidas a partir de documentación inédita, especialmente sobre el papel del duque como maestre de campo de los Tercios de Flandes y su participación en el sitio de Oudenarde frente a Francia en 1668.

También incidió en rasgos personales como su carácter decidido, su tendencia a desafiar determinadas órdenes reales y una profunda religiosidad que marcó buena parte de su vida pública y militar.

De noble a símbolo político y religioso

Según explicó el ponente, la muerte del duque en Buda impulsó una construcción simbólica de su figura como ejemplo de noble cristiano y mártir, favorecida por el contexto de la Liga Santa promovida por el papado contra los turcos.

Esa imagen, amplificada por los medios de comunicación de la época y por los intereses de su entorno familiar, contribuyó a extender su fama por Europa y a reforzar la posición política de sus descendientes en la corte española durante los reinados de Carlos II, Felipe V y Fernando VI.

Coloquio final y presencia institucional

La jornada concluyó con un coloquio abierto entre asistentes y ponentes. Entre el público se encontraban representantes del Centro de Estudios Bejaranos y del Ayuntamiento de Béjar, entre ellos la concejala de Cultura Ana Vicente Peralejo y los ediles Luis Francisco Martín y Javier Hernández Carrión.