Las jornadas sobre los duques de Béjar continúan el 20 de marzo

El Centro de Estudios Bejaranos celebrará el próximo viernes 20 de marzo una nueva sesión del ciclo "Aproximación a las biografías de los duques de Béjar", una propuesta cultural que busca acercar a la ciudadanía la historia de la casa nobiliaria vinculada a la ciudad.

La conferencia, titulada "El Duque Relámpago: Juan Manuel I", será impartida por el historiador Emiliano Zarza Sánchez y tendrá lugar a las 20.00 horas en el Casino Obrero de Béjar. Esta actividad forma parte de unas jornadas divulgativas que se vienen desarrollando en los últimos meses con distintas ponencias dedicadas a figuras relevantes del linaje ducal.

El objetivo de este ciclo es dar a conocer los trabajos de investigación recogidos en el libro Historia de los Duques de Béjar, una publicación editada a color gracias al apoyo de la Fundación Tomás Olleros Izard. El volumen vino a cubrir un vacío en la historiografía tanto local como nacional y fue presentado el pasado mes de octubre en el paraje de El Bosque de Béjar, así como posteriormente en la ciudad de Salamanca. La publicación reúne trabajos elaborados desde diferentes sensibilidades académicas, pero todos ellos bajo criterios de investigación científica.

Las jornadas "Aproximación a las biografías de los duques de Béjar" vienen desarrollándose desde principios de 2026 en el Casino Obrero de Béjar y participan Gonzalo J. Escudero Manzano, Raúl Molina Recio, Alberto Bravo Martín, Antonio Mira Toscano, Carmen Cascón Matas y Emiliano Zarza Sánchez.