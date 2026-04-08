El taller de Francés Bruno Luthier de Béjar abre sus puertas en los Días Europeos de la Artesanía

Béjar contará con presencia en los Días Europeos de la Artesanía 2026 a través del taller Francés Bruno Luthier, especializado en la construcción y restauración de instrumentos de cuerda frotada.

El taller abrirá sus puertas con una demostración centrada en la fabricación artesanal de instrumentos y arcos para interpretación musical históricamente informada, una disciplina que combina el conocimiento histórico con la precisión técnica.

Durante la actividad, los visitantes podrán conocer el proceso completo de elaboración, reparación y ajuste de instrumentos como violines, violas, violas da gamba, violonchelos y contrabajos. Se trata de un trabajo minucioso que abarca desde la selección de maderas hasta el ensamblaje final, y que permite reproducir fielmente el sonido de cada época.

La propuesta pone el foco en un oficio altamente especializado que mantiene viva una tradición artesanal vinculada a la música.

La provincia: tradición y nuevos usos de la artesanía

No será el único taller en la provincia de Salamanca que participe en estos Días Europeos. Santibáñez de Béjar también se suma a la iniciativa con el taller Balanzas Manuel Jaén, que ofrecerá una actividad participativa centrada en la fabricación y calibrado de balanzas romanas, un oficio tradicional ligado históricamente al comercio.

Por su parte, en la localidad de Monleras, el taller Jabones del Cortino acercará al público la elaboración de productos de cosmética natural mediante un taller participativo de jabonería, basado en el uso de materias primas naturales.

La programación en la provincia se completa en la ciudad de Salamanca con el taller La Telana, que desarrollará una demostración de corte de metal y esmalte al fuego, una técnica que permite la creación de piezas decorativas mediante procesos manuales.

Una red de talleres en toda Castilla y León

Los Días Europeos de la Artesanía, que se celebran bajo el lema "Con el corazón en el oficio", están impulsados por la Junta de Castilla y León y alcanzan este año una participación récord con 35 talleres repartidos por las nueve provincias.

Los talleres abrirán en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas el sábado 11 de abril, y de 11:00 a 14:00 horas el domingo 12 de abril. Todas las actividades son gratuitas, aunque requieren inscripción previa a través de la web www.diasdelaartesania.es.