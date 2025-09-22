Ganado y artesanía en el Teso de la Feria de Béjar

Residencia Mamá Margarita en Béjar
Redacción i-bejar.com
Septiembre 22, 2025

El tradicional Mercado de Ganado de Béjar se celebrará el sábado 27 de septiembre, con premios para ganaderos y feria de artesanía en el Teso de la Feria.

Mercado de Ganado de Béjar 2023 con animales y público en el Teso de la Feria

Imagen del tradicional Mercado de Ganado de Béjar celebrado en 2023 (archivo)

Cartel del Mercado de Ganado y feria de artesanía de Béjar 2025

El Ayuntamiento de Béjar ha anunciado la celebración de una nueva edición del Mercado de Ganado y la feria de artesanía, que tendrán lugar el sábado 27 de septiembre de 2025 a partir de las 10:00 horas, en el tradicional recinto del Teso de la Feria.

El evento, presentado por los concejales de Medio Ambiente y Comercio, José Ángel Castellano y Rosa Torres, recupera una cita muy esperada por el mundo rural y los aficionados al caballo en la comarca.

Subvenciones y premios

Los propietarios recibirán una subvención de 10 euros por cada animal mayor de un año correctamente identificado, con un máximo de cinco animales por persona, siempre que permanezcan en el recinto hasta las 13:00 horas.

Además, se otorgarán premios de 50 euros y diplomas en las siguientes categorías:

  • Mejor caballo
  • Mejor yegua
  • Mejor burro
  • Mejor burra
  • Mejor potro/potra
  • Mejor doma
  • Ganadero con más animales

Quedada de caballistas y feria artesanal

La jornada se completará con una quedada de aficionados a los caballos, quienes deberán portar la tarjeta de movimiento equino y el pasaporte correspondiente, sin necesidad de guías.

Como novedad destacada, los alrededores del recinto acogerán también un mercado de artesanía y antigüedades, gracias a la colaboración de Pedro Sánchez, promotor de estas iniciativas.

Mirando al futuro

Desde el consistorio ya se trabaja para mejorar la programación de futuras ediciones, especialmente la Feria de Mayo, con propuestas como exhibiciones ecuestres, actividades infantiles, comidas de convivencia y espectáculos en la plaza de toros.

Temas: 
Feria de Ganado
Béjar
Artesanía
Ferias Béjar
Ganadería
mercado de ganado

