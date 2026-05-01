Béjar profundiza en su historia con el estudio del Tríptico del Zarzoso

El Casino Obrero de Béjar acogió este jueves 30 de abril la conferencia “El pintor de los Zúñiga. Tras la huella del tríptico del Zarzoso”, impartida por la investigadora Charo García de Arriba, en una actividad organizada por el Centro de Estudios Bejaranos.

La cita, prevista inicialmente meses atrás, tuvo que aplazarse en varias ocasiones hasta celebrarse finalmente con una notable asistencia de público interesado en la historia y el patrimonio de la comarca.

Un recorrido histórico desde el siglo XV hasta el Museo del Prado

Durante su intervención, García de Arriba ofreció un análisis detallado del Tríptico del Zarzoso, una obra fechada a mediados del siglo XV y vinculada a la Casa de Zúñiga, linaje clave en la historia de Béjar.

Las tablas, atribuidas a un autor anónimo conocido como el Maestro del Zarzoso —identificado por la investigadora como Maestro Felipe—, presentan elementos heráldicos que las relacionan directamente con esta familia nobiliaria.

Según explicó, el tríptico podría haber estado vinculado a Elvira de Zúñiga, hija de Pedro de Zúñiga y hermana del primer duque de Béjar, o a su entorno familiar.

Del convento de El Zarzoso al Museo del Prado

La conferencia repasó también el recorrido de la obra, que permaneció durante siglos en el convento de Portacoeli, en El Cabaco.

En la década de 1960, las religiosas vendieron el tríptico para acometer reformas en el cenobio. Posteriormente, en 2014, fue adquirido por el Museo del Prado, donde actualmente se expone en la sala 52A.

Este itinerario permitió contextualizar el valor patrimonial de una pieza estrechamente ligada a la historia de la comarca bejarana.

Claves artísticas y vida cotidiana en la obra

A lo largo de la charla, la investigadora desgranó aspectos iconográficos del tríptico y lo comparó con otras tablas góticas de la provincia dedicadas a la Virgen.

Además, destacó detalles sobre la vida cotidiana, la vestimenta y el contexto social del siglo XV, a partir de las escenas representadas en la obra.

La ponente, natural de Tamames, fue valorada como una divulgadora rigurosa y didáctica, apoyando su exposición en fuentes documentales contrastadas.

La conferencia permitió reforzar el vínculo entre Béjar y esta obra artística, que hoy forma parte de una de las principales pinacotecas del mundo.