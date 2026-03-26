El podcast bejarano "Palabras Paganas" en el ranking de los mejores 50 de iVoox

Desde Béjar, una ciudad con una arraigada tradición cultural, el podcast Palabras Paganas se abre paso con fuerza en el panorama sonoro nacional tras situarse en el ranking de los 50 podcasts más destacados de iVoox, una de las principales plataformas de escucha en español.

Detrás de este proyecto están los productores Santiago Nieto Ríos y Karina Argente Pereira, quienes han impulsado una propuesta narrativa que combina literatura, atmósfera y tecnología sonora para ofrecer una experiencia inmersiva poco habitual en el ecosistema podcast.

Ficción sonora inmersiva que engancha a la audiencia

Cada episodio de Palabras Paganas se construye como una auténtica ficción sonora, con un cuidado diseño de sonido —incluyendo técnicas binaurales— que busca sumergir al oyente en relatos cargados de tensión, misterio y emoción. Esta apuesta por la calidad narrativa y técnica ha logrado atraer a un número creciente de suscriptores, consolidando una comunidad fiel que sigue cada nuevo lanzamiento.

El podcast explora principalmente el terror clásico, con adaptaciones de autores universales, pero también se adentra en territorios como la novela negra, el misterio o las historias inquietantes que apelan a lo más profundo de la imaginación.

De los clásicos del terror a nuevas voces literarias

Además de reinterpretar grandes obras del género, Palabras Paganas ha ampliado su horizonte creativo con una clara vocación: dar voz a quienes están empezando. El proyecto se ha convertido también en una productora de audiolibros que abre sus puertas a autores independientes, escritores autopublicados y nuevas voces que buscan una plataforma desde la que dar a conocer su trabajo.

Desde Béjar, el podcast se proyecta así como un escaparate nacional para creadores emergentes, ofreciendo una oportunidad real de transformar sus textos en experiencias sonoras capaces de conectar con audiencias amplias.

Presencia multiplataforma y crecimiento constante

Aunque su crecimiento se ha consolidado especialmente en iVoox, Palabras Paganas también está disponible en otras plataformas como Amazon Music, Apple Music o YouTube, lo que ha permitido ampliar su alcance y diversificar su audiencia.

Este reconocimiento dentro del ranking de los 50 mejores podcasts no solo confirma el crecimiento del proyecto, sino que sitúa a Béjar en el mapa del podcasting nacional, demostrando que las grandes historias también pueden nacer lejos de los grandes centros de producción.

Un fenómeno cultural con identidad propia

Palabras Paganas no es solo un podcast: es una experiencia narrativa que reivindica el poder de la voz, la imaginación y las historias bien contadas. Y ahora, con su entrada en el ranking de referencia de iVoox, da un paso más en su consolidación como uno de los proyectos sonoros emergentes más singulares del panorama actual.