Béjar rescata su pasado con el estreno de un documental histórico restaurado

El Teatro Cervantes de Béjar será escenario este viernes 10 de abril a las 20:00 horas del estreno de la versión restaurada en 4K de la película "Béjar en fiestas" (1929), una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la Filmoteca de Castilla y León.

La proyección, con entrada libre, forma parte de la jornada cultural "Béjar en el cine", que pretende acercar a los vecinos el patrimonio audiovisual de la ciudad y poner en valor su historia a través del séptimo arte.

Una película rescatada casi un siglo después

La cinta, obra del cineasta Leopoldo Alonso, considerado pionero del documental en España, recoge escenas de las fiestas de Béjar en 1929, ofreciendo un retrato único de la vida social de la época.

El material original fue conservado durante décadas por la familia Hernández Reboreda, que en 2004 depositó un rollo de nitrato de 35 mm en la Filmoteca. Tras una primera intervención técnica, el proyecto ha culminado ahora con una restauración en ultra alta definición (4K), que permite visualizar las imágenes con una calidad inédita.

Una jornada cultural con cine, historia y patrimonio

El evento no se limitará a la proyección. La programación incluye varias actividades complementarias centradas en la historia del cine en Béjar:

Conferencia "Béjar en el cine" , a cargo del periodista Ignacio Francia

, a cargo del periodista Ignacio Francia Presentación del libro “Leopoldo Alonso (1877-1949) y la aventura de la imagen”, por Maite Conesa

“Leopoldo Alonso (1877-1949) y la aventura de la imagen”, por Maite Conesa Proyección del documental restaurado

Estas actividades buscan contextualizar la importancia del cineasta y el valor documental de la obra.