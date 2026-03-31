ASPRODES recibe en Béjar el Premio "Servir" del Rotary Club

La asociación ASPRODES recibió el pasado 27 de marzo en Béjar el XIX Premio "Servir" que concede el Rotary Club de Béjar, en una jornada organizada para reconocer la labor que desarrolla con personas con discapacidad intelectual, sus familias y personas mayores.

Los actos comenzaron a las 19:30 horas en la sede de la entidad, donde responsables de ASPRODES en Béjar, coordinados por su directora, Nuria Blázquez, ofrecieron una explicación sobre los recursos y actividades que impulsa la asociación en la ciudad.

Un reconocimiento a la labor social de ASPRODES en Béjar

Durante el encuentro, los representantes de ASPRODES detallaron el trabajo que realizan en distintos ámbitos de atención y apoyo, dirigido a personas con discapacidad intelectual, familiares y mayores, poniendo en valor la dimensión social de una entidad con amplia implantación en la provincia.

La entrega del reconocimiento continuó más tarde con una cena homenaje en la que participaron más de 50 personas. En ese marco, el actual presidente del Rotary Club de Béjar, Javier Pérez Maíllo, hizo entrega del diploma conmemorativo del XIX Premio "Servir".

Participación institucional en el acto

En el acto intervinieron también María Jesús Cerviño, miembro de la directiva de la entidad, y Nieves García, diputada provincial, en una cita que sirvió para visibilizar el trabajo que ASPRODES desarrolla en Béjar y su entorno.

La jornada volvió a reunir a representantes del tejido social e institucional en torno a un reconocimiento que el Rotary Club de Béjar concede periódicamente para destacar iniciativas y entidades vinculadas al servicio a la comunidad.

Un premio ligado al compromiso con la comunidad

El Premio "Servir" del Rotary Club de Béjar pone el foco en proyectos y colectivos con una trayectoria de compromiso social. En esta decimonovena edición, la distinción a ASPRODES subraya la importancia de los recursos de apoyo y atención que presta la asociación, así como su papel en la mejora de la calidad de vida de numerosas familias.