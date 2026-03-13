ASPRODES Béjar recibirá el XIX Premio Servir del Rotary Club

El Rotary Club de Béjar anunció ayer, 12 de marzo, la concesión del XIX Premio "Servir" a la delegación local de ASPRODES, entidad que desarrolla una destacada labor de atención social en la ciudad.

La asociación trabaja para favorecer el desarrollo de una vida independiente, fomentar la participación social de las personas con diversidad funcional y facilitar su permanencia en su entorno habitual. Asimismo, presta apoyo a las familias y colabora en la búsqueda de empleo para trabajadores con discapacidad, en coordinación con el tejido empresarial.

El programa de actos organizado con motivo de esta distinción se celebrará el viernes 27 de marzo, jornada que concluirá con la entrega del galardón durante una cena homenaje.

Qué es el Premio Servir del Rotary Club de Béjar

El Premio Servir es una distinción anual creada por el Rotary Club de Béjar con el objetivo de reconocer la trayectoria solidaria, humanitaria o social de personas, asociaciones o instituciones vinculadas a la ciudad y su entorno.

El galardón nace dentro de la filosofía rotaria basada en el servicio a la comunidad, con la intención de visibilizar iniciativas que contribuyen al bienestar colectivo y al desarrollo social de Béjar y su comarca.

A lo largo de los años, el premio se ha consolidado como un referente simbólico del reconocimiento social local, poniendo en valor el trabajo de entidades del ámbito educativo, sanitario, cultural o asistencial.

Trayectoria del Premio Servir en Béjar

Desde su creación, el Rotary Club ha distinguido a diferentes colectivos y profesionales por su aportación a la vida social de la ciudad. Entre los galardonados figuran:

2025 — AFIBROSAL Béjar , por su apoyo a personas afectadas por fibromialgia.

, por su apoyo a personas afectadas por fibromialgia. 2024 — Parque Comarcal de Bomberos de Béjar , por su labor de servicio público.

, por su labor de servicio público. 2023 — Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Béjar , en reconocimiento a su trabajo en seguridad ciudadana.

, en reconocimiento a su trabajo en seguridad ciudadana. 2022 — Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar , por su contribución educativa y formativa.

, por su contribución educativa y formativa. 2019 — Fundación Bancaria "la Caixa" , por su apoyo a proyectos sociales en el municipio.

, por su apoyo a proyectos sociales en el municipio. 2018 — Comunidad educativa de Béjar , en reconocimiento al compromiso de los centros escolares.

, en reconocimiento al compromiso de los centros escolares. 2017 — Periódico "Béjar en Madrid" , por su labor cultural y divulgativa.

, por su labor cultural y divulgativa. 2016 — Doctor Luis Cuadrado (a título póstumo) , por su trayectoria profesional y humana.

, por su trayectoria profesional y humana. 2015 — Club de Montañeros Sierra de Béjar, el Grupo Bejarano de Montaña y el Grupo Candelariense de Montaña.

2014 — Asociación Española Contra el Cáncer en Béjar , por su atención a pacientes y familias.

, por su atención a pacientes y familias. 2013 — Cáritas Béjar, por su labor asistencial y social.

En ediciones anteriores también han sido reconocidos colectivos vinculados al deporte de montaña, la acción social o el ámbito parroquial y comunitario, reflejando la diversidad del tejido asociativo local.