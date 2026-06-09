Cloe Hernández gana el XI Premio Protagonistas del Mañana en Béjar

El Rotary Club de Béjar entregó el 8 de junio de 2026, en el CMC San Francisco, la undécima edición del premio Protagonistas del Mañana. La ganadora fue Cloe Hernández Barroso, alumna del Colegio Nuestra Señora del Castañar, elegida entre once candidatos propuestos por cuatro centros educativos de la ciudad.

El premio distingue cada año a jóvenes con destacadas calificaciones académicas y espíritu solidario, en una iniciativa impulsada por los clubes rotarios.

Once candidatos de cuatro centros

El Rotary Club solicitó a cada centro que propusiera estudiantes que cumplieran los criterios establecidos. Los once candidatos fueron:

Nerea Sánchez Ramos, Vega Jiménez Hernán y Daniel Hermosa Rivas, del Colegio María Auxiliadora.

Daniel Sánchez García, Aroa Ruano Tomé, Carla Blanco González y Juan Martín Gómez, del IES Ramón Olleros.

Lucía Coria Redero, Elena Francés Rodríguez y Milagros Porro González, del IES Río Cuerpo de Hombre.

Cloe Hernández Barroso, del Colegio Nuestra Señora del Castañar.

El jurado

La decisión recayó en un jurado formado por José María Hernández Díaz, catedrático jubilado de la Facultad de Educación de la USAL; Alejandro Reveriego Martín, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar; Josefa Montero García, presidenta del Centro de Estudios Bejaranos; Isabel de la Cruz Abalo, presidenta del Casino Obrero-Ateneo Cultural; y Francisco Javier Pérez Maíllo, presidente del Club Rotario de Béjar.

Los premios

Todos los estudiantes recibieron un diploma y un ejemplar de Francisco González Macías. Vida y obra de un escultor bejarano, de J. Carlos Brasas Egido, publicado por el Centro de Estudios Bejaranos. Cloe Hernández recibió además un diploma enmarcado y un dispositivo electrónico.

El Club Rotario de Béjar agradeció la colaboración de los directores de los centros participantes y el trabajo del jurado.

Más información sobre ediciones anteriores en el archivo dedicado al premio Protagonistas del Mañana.