Cruz Roja Béjar atendió a más de mil personas en 2025

Cruz Roja en Béjar conmemoró este 8 de mayo el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja con un acto celebrado en su sede comarcal bajo el lema “Compromiso”, una jornada en la que la organización destacó la labor de su voluntariado y presentó el balance de actividad correspondiente a 2025.

Durante el acto, en el que participaron personal laboral, voluntariado y personas usuarias, el presidente comarcal de Cruz Roja, José Ramón Santamaría, informó de que la entidad atendió el pasado año a 1.014 personas, una cifra similar a la registrada en 2024, cuando fueron atendidas 1.002 personas.

Atención a personas mayores y lucha contra la soledad

La organización centró gran parte de su actividad en la atención a personas mayores y cuidadoras, con 331 personas atendidas, además de otras 248 personas con problemas de salud, en un contexto marcado por el envejecimiento y la despoblación de buena parte de la comarca bejarana.

Cruz Roja reforzó durante el último año su presencia en municipios como Béjar, Candelario y Guijuelo, además de ampliar acciones periódicas en localidades con menos de 1.000 habitantes. En total, la asamblea desarrolló actividad periódica y cuatrimestral en 21 municipios rurales.

Entre las iniciativas impulsadas destaca el proyecto “Voces en red”, orientado a combatir la soledad no deseada y complementar otros programas de envejecimiento activo y teleasistencia.

José Ramón Santamaría subrayó durante la jornada que el objetivo de la entidad es “seguir ofreciendo respuestas adaptadas, fomentar la participación comunitaria y movilizar más voluntariado como motor para llegar donde otros recursos no alcanzan”.

Programas para infancia, juventud y empleo

La asamblea comarcal mantuvo también su apuesta por la infancia y la juventud mediante programas de apoyo escolar, ocio saludable, talleres y actividades estivales.

Durante 2025, Cruz Roja atendió a 105 niños y niñas y a 150 jóvenes a través de diferentes iniciativas sociales y educativas.

En el ámbito laboral, la organización trabajó con 51 personas en situación de desempleo o precariedad laboral, desarrollando itinerarios de inserción y acciones formativas dirigidas especialmente al medio rural.

Más de 150 personas voluntarias en la comarca

La entidad quiso poner en valor el trabajo de las más de 150 personas voluntarias que colaboran en la comarca, así como el respaldo de 938 personas socias y empresas colaboradoras, fundamentales para sostener la actividad humanitaria y social de proximidad.

Durante la celebración del Día Mundial, Cruz Roja realizó una lectura de manifiesto y una fotografía de familia junto a personas usuarias, voluntariado y personal de la entidad.

Santamaría recordó que desafíos como la despoblación, la soledad de las personas mayores, las emergencias sociales o el apoyo a la infancia seguirán marcando la labor de la organización durante 2026, año en el que Cruz Roja se plantea aumentar tanto el número de personas voluntarias como de socios para ampliar su cobertura en la comarca.