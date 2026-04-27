Dos bejaranos brillan en la División de Honor de atletismo nacional

El atletismo bejarano estuvo representado este sábado 25 de abril en Salamanca en la primera jornada de la División de Honor de atletismo, la máxima categoría nacional por clubes.

El Atlético Salamanca, único club masculino de Castilla y León en esta categoría y presente por primera vez desde 2019, contó en sus filas con dos deportistas bejaranos: Antonio Izquierdo y Rubén Matas.

Rubén Matas gana en disco y firma marca personal en peso

Rubén Matas fue uno de los dos atletas del equipo salmantino que logró vencer en su prueba. Lo hizo en lanzamiento de disco, con una marca de 52,30 metros, cerca de su mejor registro personal.

Además, participó en lanzamiento de peso, una prueba que no es su especialidad, donde terminó en quinta posición y consiguió marca personal con 14,71 metros.

Antonio Izquierdo, séptimo en martillo

El también bejarano Antonio Izquierdo compitió en lanzamiento de martillo, donde finalizó en séptima posición con un registro de 47,61 metros, cerca de sus mejores marcas.

Atlético Salamanca, cuarto ante rivales de máximo nivel

El conjunto salmantino terminó la jornada en cuarta posición, en un encuentro de gran exigencia frente al Albacete, la SG Pontevedra y el Unicaja Jaén.

El equipo afrontará la siguiente jornada con el objetivo de seguir peleando por la permanencia en la máxima división del atletismo español, a la espera de conocer la designación de sus próximos rivales.