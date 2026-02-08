Tres atletas de Béjar brillan en el autonómico invernal de lanzamientos

Los atletas bejaranos volvieron a demostrar su excelente nivel en el Campeonato de Castilla y León de Invierno y en la Liga de Lanzamientos autonómica, competiciones celebradas en tres jornadas en Palencia, Aranda de Duero y una dura final en León, marcada por las condiciones meteorológicas y la nieve.

El resultado más destacado lo protagonizó Rubén Matas Sánchez, que compitió en lanzamiento de disco en categoría absoluta. El atleta bejarano se proclamó subcampeón de Castilla y León y logró además el primer puesto en la clasificación final de la Liga de Lanzamientos autonómica. Durante la jornada disputada en Aranda de Duero, Rubén Matas consiguió marca personal, lo que le permitirá participar en el Campeonato de España absoluto que se celebrará en Castellón el fin de semana del 21 de febrero.

También en categoría absoluta, Antonio Izquierdo Hidalgo firmó una excelente actuación en lanzamiento de martillo. Antonio se proclamó subcampeón de Castilla y León y finalizó segundo en la clasificación general de la Liga de Lanzamientos. Al igual que Rubén Matas, compite esta temporada con el Club Atlético Salamanca, que milita en la máxima categoría del atletismo español tras el ascenso conseguido la pasada campaña, y ambos están entrenados por el técnico bejarano José María Peña Rosado.

La representación de Béjar se completó con la participación de nico, del Club Atletismo Bejarano. El joven lanzador fue segundo en la categoría sub-16 del Campeonato autonómico y logró clasificarse como finalista de la Liga de Lanzamientos. Nicolás está entrenado por Mario Matas Hernández y podría formar parte próximamente del Campeonato sub-16 de lanzamientos que se celebrará también en Castellón.