Abiertas las inscripciones para la Media Maratón de Béjar 2026

El Ayuntamiento de Béjar ha anunciado la apertura del plazo de inscripciones para participar en la XXXVI edición de la Media Maratón Ciudad de Béjar, que tendrá lugar el domingo 12 de abril de 2026. Esta tradicional prueba deportiva, organizada junto al Club de Atletismo Embutidos Sierra de Béjar, se ha consolidado como una cita destacada en el calendario atlético de Castilla y León, atrayendo a corredores y corredoras de numerosos puntos del país.

La carrera mantiene su distancia oficial de 21.097 metros y ofrece un recorrido exigente y pintoresco, que discurre por las principales calles de Béjar y sus alrededores, integrando deporte, patrimonio histórico y entorno natural. Una de las novedades más atractivas para los participantes es la modalidad de relevos, que permite completar la media maratón por equipos, en dos tramos de 10,5 kilómetros cada uno.

Más allá del ámbito deportivo, la Media Maratón de Béjar es una auténtica fiesta ciudadana, gracias al compromiso del club organizador, las entidades colaboradoras, el voluntariado y la ciudadanía bejarana, que se vuelca con entusiasmo en cada edición.

Las inscripciones ya pueden formalizarse a través de la página web oficial del Ayuntamiento de Béjar, donde también se puede consultar el reglamento, categorías, horarios y demás servicios para los participantes,

Desde la organización se anima a atletas y aficionados al running a no perderse esta emblemática prueba, que año tras año contribuye a consolidar el nombre de Béjar como referente del deporte popular en la provincia de Salamanca.