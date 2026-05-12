Antonio Izquierdo, Nicolás Muñoz y Rubén Matas impulsan al atletismo bejarano con tres medallas

El atletismo de Béjar volvió a destacar este pasado fin de semana, del 9 y 10 de mayo, con tres importantes resultados conseguidos por deportistas de la ciudad en competiciones nacionales y autonómicas. Antonio Izquierdo se proclamó campeón de Castilla y León en lanzamiento de martillo, Nicolás Muñoz logró el subcampeonato de España por federaciones autonómicas en peso y Rubén Matas consiguió la plata en el Campeonato de España Universitario de disco con récord personal.

Antonio Izquierdo, campeón autonómico en Segovia

El primero de los éxitos llegó en Segovia, donde Antonio Izquierdo se alzó con el título de campeón de Castilla y León de lanzamiento de martillo gracias a una marca de 46,60 metros.

El atleta confirmó así su buen momento de forma en una competición autonómica en la que volvió a situarse al frente de los mejores especialistas de la comunidad.

Nicolás Muñoz, subcampeón de España en Oviedo

Por su parte, Nicolás Muñoz logró el subcampeonato de España en el Campeonato de Federaciones Autonómicas celebrado en Oviedo, una cita en la que compite el mejor atleta de cada comunidad autónoma en cada disciplina.

El deportista firmó una destacada actuación en la prueba de lanzamiento de peso, contribuyendo además al papel de Castilla y León en el campeonato nacional.

Rubén Matas, plata universitaria con récord personal

El tercer gran resultado del fin de semana llegó desde Jaén. Allí, Rubén Matas consiguió la medalla de plata en el Campeonato de España Universitario representando a la Universidad de León en lanzamiento de disco.

Además del subcampeonato nacional, el atleta alcanzó una nueva marca personal con un lanzamiento de 52,54 metros, consolidando su progresión esta temporada.

Éxitos deportivos con reivindicación sobre las instalaciones municipales

Más allá de los resultados deportivos, los atletas también quieren aprovechar la visibilidad de estos éxitos para reclamar mejoras en las instalaciones deportivas municipales donde entrenan habitualmente.

Según explican, a finales de 2025 mantuvieron una reunión con el concejal de Deportes, Luis Hernández Téllez, para trasladarle la situación de las instalaciones y la necesidad de actuar sobre distintos problemas que sufren en el día a día de sus entrenamientos.

i-bejar ha podido hablar con el concejal de deportes, quien además de felicitar públicamente a los deportistas por sus resultados, reconoce el estado actual de las instalaciones y asegura que ya se trabaja en una solución definitiva.

“Tras las revisiones técnicas, se ha determinado que la reparación de las goteras requiere una intervención de gran envergadura y muy alto coste, lo que impide una solución inmediata de parcheado”, señala Hernández Téllez.

El responsable municipal explica además que actualmente ya existe un proyecto en marcha y que se han solicitado presupuestos para estudiar la viabilidad económica de la actuación.