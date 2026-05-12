Álvaro García logra el bronce autonómico en la K-22 La Granja

El deportista bejarano Álvaro García Hernández logró este fin de semana la medalla de bronce en el Campeonato de Castilla y León de Carreras por Montaña en Línea, disputado en la localidad segoviana del Real Sitio de San Ildefonso dentro de la prueba K-22 La Granja.

El corredor del club C.D. 2007 Trail completó el recorrido en un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 29 segundos, firmando una destacada actuación en una competición marcada por la lluvia y la dureza del trazado.

La cita reunió a cerca de 200 corredores y fue además la segunda prueba puntuable de la Copa de Castilla y León de Carreras por Montaña en Línea, organizada por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL) y el Grupo de Montaña La Acebeda.

Un recorrido exigente en la Sierra de Guadarrama

La prueba absoluta contó con un recorrido de 22,5 kilómetros y 1.422 metros de desnivel positivo, atravesando distintos puntos del entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El campeonato autonómico estuvo dominado por Joel Aubeso Barrio, del C.D. Montañero El Torruco, que se proclamó campeón con un tiempo de 2:08:43. La segunda posición fue para Jordan Lázaro Utrilla, del C.D. XTREM Covaleda, con 2:08:56.

El tercer puesto conseguido por Álvaro García confirma el buen momento del corredor bejarano en las competiciones de montaña.

La Copa autonómica continuará en León

Tras la disputa de la K-22 La Granja, la Copa de Castilla y León continuará el próximo 23 de mayo en Cubillas de Arbas, en León, con la celebración del Trail Valle de Arbas.