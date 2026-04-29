Béjar presenta su calendario deportivo para las Ferias de Mayo

El Ayuntamiento de Béjar ha presentado la programación deportiva de las Ferias de Mayo 2026, un calendario que reunirá durante más de un mes competiciones, exhibiciones y actividades para todas las edades. El programa se desarrollará entre el 2 de mayo y el 5 de junio y contará con la implicación de numerosos clubes y entidades deportivas de la ciudad.

Más de diez disciplinas en las Ferias de Mayo de Béjar

La agenda deportiva arrancará el 2 de mayo con el Torneo Social de Petanca, previsto en la Plaza de Toros de El Castañar.

La siguiente semana, el 8 de mayo, el pabellón Antonio Sánchez de la Calle acogerá una velada de kárate junto a una exhibición de baile. Un día después, el 9 de mayo, se celebrará la II Tirada al Plato y varios encuentros de fútbol del C.D. Industrial en el campo Mario Emilio.

Pádel, senderismo, fútbol y motor

La programación continuará del 15 al 17 de mayo con un torneo de pádel en las instalaciones de TO2.

El 17 de mayo será una de las jornadas con mayor actividad, ya que incluirá la Ruta Senderista de Feria, de 9 kilómetros, un Juego de Orientación en Familia en Las Eras de Palomares y un partido de fútbol veteranos entre el Béjar Industrial y el Real Ávila.

El 23 de mayo llegará una de las citas más destacadas con la celebración de la XXX Subida Charra, además de un encuentro de baloncesto de veteranos.

Ya el 24 de mayo, el protagonismo será para el Trofeo de Atletismo y el Trofeo de Fútbol Sala.

Ciclismo, ajedrez y cierre con las escuelas deportivas

El tramo final del programa se desarrollará el 30 de mayo, con el Campeonato de Habilidad en Bicicleta dirigido a los más pequeños.

Un día después, el 31 de mayo, el Claustro del Convento de San Francisco acogerá el 17º Torneo de Ajedrez.

La programación concluirá el 5 de junio con la Fiesta de las Escuelas Deportivas, una jornada dedicada a poner en valor la cantera y el futuro del deporte local.

El papel de los clubes deportivos de Béjar

Desde el Consistorio se ha subrayado la importancia de los clubes locales en la organización de estas actividades, destacando su papel para dinamizar la ciudad y fomentar hábitos de vida saludables entre vecinos y visitantes.