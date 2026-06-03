Avelino Álvarez y Sara Chaves se proclaman campeones del XVII Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar

El maestro FIDE cubano Avelino Álvarez y la jugadora Sara Chaves, del Club Cáceres Patrimonio, se proclamaron campeones absolutos masculino y femenino del XVII Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar, celebrado este domingo 31 de mayo en el Claustro del Convento de San Francisco.

La competición reunió a 39 ajedrecistas de diferentes edades, consolidando una vez más el carácter intergeneracional de una cita ya tradicional dentro del calendario deportivo local. Esta edición tuvo además un significado especial al conmemorar el décimo aniversario del torneo, acompañado por la publicación de un libro conmemorativo de edición especial y una iniciativa basada en una tienda sustentada en la honestidad.

El torneo se desarrolló bajo unas condiciones meteorológicas favorables, con una temperatura ya propia del inicio del verano. Los participantes disfrutaron además del acompañamiento musical del guitarrista Miguel Martínez, habitual colaborador del evento.

La competición se disputó mediante el sistema suizo a ocho rondas, con un ritmo de juego de ocho minutos más dos segundos de incremento por movimiento.

Podio absoluto y campeona femenina

Avelino Álvarez logró imponerse al resto de participantes para alzarse con el título absoluto. El podio quedó completado por el joven salmantino Luis Martín, que finalizó en segunda posición, y por el veterano jugador Miguel Ángel Quiroga, también de Salamanca.

Por su parte, Sara Chaves, representante del Club Cáceres Patrimonio, se convirtió en la mejor jugadora clasificada y obtuvo el título de campeona femenina. Como marca la tradición del torneo, su firma pasará a formar parte del tablero de firmas de campeones de la competición.

Premios por categorías

En la categoría de veteranos, el maestro FIDE cubano Miguel Chaviano, perteneciente al club Zamora Zeta, consiguió el reconocimiento como mejor clasificado.

El premio al mejor jugador local fue para Eduardo Francés, federado por la Agrupación Ajedrez Béjar, que logró además finalizar entre los diez primeros clasificados del torneo.

Los vencedores en las distintas categorías por edades fueron:

Sub-14: Bruno Fernández (Club Cáceres Patrimonio).

Bruno Fernández (Club Cáceres Patrimonio). Sub-12: David Bruno (Ajedrez Béjar).

David Bruno (Ajedrez Béjar). Sub-10: David Rodríguez (Ajedrez Béjar).

David Rodríguez (Ajedrez Béjar). Sub-8: Mario Granado (Escuela de Ajedrez de Béjar).

Asimismo, el mejor clasificado de la Escuela de Ajedrez de Béjar fue Jesús de Toro, que recibió como premio un curso de formación en Gobling Ajedrez.

Cáceres Patrimonio, mejor equipo del torneo

En la clasificación por equipos, disputada con conjuntos de cuatro jugadores, el triunfo correspondió al Club Cáceres Patrimonio, que logró situar a sus representantes en las posiciones más destacadas del campeonato.

Por otro lado, el premio especial del sorteo de FutbolChess recayó en Lucas Blanco, quinto clasificado de la competición.