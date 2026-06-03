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Deportes

Avelino Álvarez y Sara Chaves se proclaman campeones del XVII Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar

El Claustro de San Francisco acogió este domingo la decimoséptima edición del Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar, con 39 participantes de distintas edades.

Participantes del XVII Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar compiten en el Claustro de San Francisco.
Vista general de los tableros durante la disputa del XVII Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar en el Claustro de San Francisco.
F. Blázquez

El maestro FIDE cubano Avelino Álvarez y la jugadora Sara Chaves, del Club Cáceres Patrimonio, se proclamaron campeones absolutos masculino y femenino del XVII Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar, celebrado este domingo 31 de mayo en el Claustro del Convento de San Francisco.

La competición reunió a 39 ajedrecistas de diferentes edades, consolidando una vez más el carácter intergeneracional de una cita ya tradicional dentro del calendario deportivo local. Esta edición tuvo además un significado especial al conmemorar el décimo aniversario del torneo, acompañado por la publicación de un libro conmemorativo de edición especial y una iniciativa basada en una tienda sustentada en la honestidad.

El torneo se desarrolló bajo unas condiciones meteorológicas favorables, con una temperatura ya propia del inicio del verano. Los participantes disfrutaron además del acompañamiento musical del guitarrista Miguel Martínez, habitual colaborador del evento.

La competición se disputó mediante el sistema suizo a ocho rondas, con un ritmo de juego de ocho minutos más dos segundos de incremento por movimiento.

Podio absoluto y campeona femenina

Avelino Álvarez logró imponerse al resto de participantes para alzarse con el título absoluto. El podio quedó completado por el joven salmantino Luis Martín, que finalizó en segunda posición, y por el veterano jugador Miguel Ángel Quiroga, también de Salamanca.

Por su parte, Sara Chaves, representante del Club Cáceres Patrimonio, se convirtió en la mejor jugadora clasificada y obtuvo el título de campeona femenina. Como marca la tradición del torneo, su firma pasará a formar parte del tablero de firmas de campeones de la competición.

Premios por categorías

En la categoría de veteranos, el maestro FIDE cubano Miguel Chaviano, perteneciente al club Zamora Zeta, consiguió el reconocimiento como mejor clasificado.

El premio al mejor jugador local fue para Eduardo Francés, federado por la Agrupación Ajedrez Béjar, que logró además finalizar entre los diez primeros clasificados del torneo.

Los vencedores en las distintas categorías por edades fueron:

  • Sub-14: Bruno Fernández (Club Cáceres Patrimonio).
  • Sub-12: David Bruno (Ajedrez Béjar).
  • Sub-10: David Rodríguez (Ajedrez Béjar).
  • Sub-8: Mario Granado (Escuela de Ajedrez de Béjar).

Asimismo, el mejor clasificado de la Escuela de Ajedrez de Béjar fue Jesús de Toro, que recibió como premio un curso de formación en Gobling Ajedrez.

Cáceres Patrimonio, mejor equipo del torneo

En la clasificación por equipos, disputada con conjuntos de cuatro jugadores, el triunfo correspondió al Club Cáceres Patrimonio, que logró situar a sus representantes en las posiciones más destacadas del campeonato.

Por otro lado, el premio especial del sorteo de FutbolChess recayó en Lucas Blanco, quinto clasificado de la competición.

Jóvenes jugadores de ajedrez durante una partida del Torneo Ferias de Béjar.
Avelino Álvarez, campeón absoluto del torneo, concentrado durante una de las rondas de competición.
Sara Chaves, campeona femenina del torneo, durante una de sus partidas en Béjar.
Luis Martín, segundo clasificado del campeonato, durante la competición celebrada en Béjar.
Miguel Chaviano, mejor veterano del torneo, durante una de las rondas disputadas en Béjar.
Bruno Fernández, vencedor de la categoría sub-14, durante una partida del torneo.
David Bruno se proclamó campeón de la categoría sub-12 en el torneo bejarano.
Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar
Mario Granado logró el primer puesto en la categoría sub-8 del campeonato
Lucas Blanco, ganador del FutbolChess, durante la competición
Vista general de los tableros durante la disputa del XVII Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar en el Claustro de San Francisco.
Participantes y premiados durante el acto de clausura celebrado tras el torneo.
Entrega de premios del Torneo de Ajedrez Ferias de Béjar

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