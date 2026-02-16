Ajedrez Béjar, tercero en la Provincial y firme en la Íbera

El Club Ajedrez Béjar ha cerrado matemáticamente el tercer puesto en la Liga Provincial por equipos tras la disputa del encuentro aplazado ante Macondo, que se tuvo que posponer en su día por el temporal de nieve.

El conjunto bejarano acudió a la cita con César Yuste, Eduardo Francés, Agustín Hernández y Juampe Fernández. Como es tradición en los duelos entre ambos clubes, hermanados desde hace años, la jornada comenzó con la habitual comida de confraternización, reflejo del buen ambiente que rodea siempre al enfrentamiento Béjar-Macondo.

En lo estrictamente deportivo, ambos equipos se jugaban la segunda plaza de la clasificación. Finalmente, el marcador fue favorable a Macondo por la mínima (1,5-2,5). No obstante, los trece puntos acumulados por Ajedrez Béjar a lo largo de la temporada les aseguran el podio provincial, sumando un nuevo bronce a su palmarés.

La entrega de trofeos tendrá lugar en la próxima y última jornada de la Liga Provincial por equipos, que se celebrará en el Centro Gallego de Salamanca.

Ajedrez Béjar mantiene el tercer puesto en la Liga Íbera online

En lo que respecta a la Liga Íbera de ajedrez online, la decimonovena jornada resultó especialmente exigente debido a la incorporación de nuevos equipos procedentes de Rusia y Angola, lo que elevó considerablemente el nivel competitivo.

A pesar de ello, Ajedrez Béjar continúa tercero en la clasificación y mantiene intactas sus opciones de podio. Este pasado domingo el equipo presentó a 14 jugadores, que sumaron un total de 173 puntos.

Destacó la actuación de Marcos (Salamanca), que finalizó quinto en la clasificación general individual y aportó puntos extra al equipo. También contribuyeron de manera decisiva Serguei (Antratsyt), Erik (Cuba), Luis L. (Salamanca), Esteban (Talavera), Ricardo (Béjar), Obregón (CD México), José María (Béjar) y Miguel (Candelario).