Natalia Esteban Montero, campeona de Castilla y León sub-18

El Seminario Diocesano de Ávila acogió durante el puente de Carnaval los Campeonatos de Castilla y León de ajedrez por edades, una cita marcada por el alto nivel competitivo y por la incorporación, como novedad, de ocho tableros electrónicos aportados por las delegaciones de Salamanca y Burgos.

El torneo se disputó a seis rondas, a ritmo clásico de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada, un formato que elevó la exigencia y propició encuentros de gran intensidad, algunos de los cuales superaron las cuatro horas de duración.

El Club Ajedrez Béjar estuvo representado en dos categorías. En sub-12, David Bruno firmó una excelente actuación en su primera experiencia a ritmo clásico, mostrando una progresión muy positiva en un campeonato de notable nivel.

En sub-18, Natalia Esteban Montero completó una actuación sobresaliente, proclamándose campeona de Castilla y León tras un campeonato muy trabajado y competido hasta la última ronda. La salmantina mantuvo el suspense hasta el final, ya que en la jornada decisiva le bastaban unas tablas para asegurarse el título, aunque peleó por la victoria, evidenciando ambición y carácter competitivo.

El triunfo le permite además sumar puntos en el ranking internacional FIDE y obtener plaza para representar a Castilla y León en los Campeonatos de España, que se celebrarán este verano en Linares.