Béjar logra el tercer puesto en la Liga Íbera de ajedrez online 2025-26

El equipo Ajedrez Béjar ha finalizado en tercera posición en la Liga Íbera Internacional de ajedrez online 2025-26, una competición disputada durante seis meses en la plataforma Lichess y que ha reunido a cerca de un millar de jugadores de todo el mundo.

El conjunto bejarano logra así el bronce, solo por detrás del equipo Lichess Master de Venezuela, campeón con 1361 puntos, y del conjunto ruso Kamchatka, que obtiene la segunda posición.

Una competición global durante 25 jornadas

La Liga Íbera se ha desarrollado entre octubre y marzo, con un total de 25 jornadas celebradas cada domingo, en sesiones de hora y media con un ritmo de juego de 3 minutos más 3 segundos de incremento, además de la modalidad berserck habilitada.

En esta edición han participado 83 equipos internacionales, lo que confirma el crecimiento de este torneo online en los últimos años y su consolidación como una de las ligas más activas en la plataforma.

Cabe destacar que el propio equipo Ajedrez Béjar ha sido el encargado de la coordinación técnica de la competición, organizando semanalmente las partidas en el horario fijado de las 16:30 (hora central europea).

Dominio venezolano en la clasificación individual

En la competición individual, el protagonismo ha sido para los jugadores del equipo de Venezuela.

El venezolano Jeremy Moisés Durán Martínez ha liderado la clasificación de principio a fin, participando en las 25 jornadas y demostrando una gran regularidad. Además, también ha obtenido el reconocimiento en la modalidad berserck.

El podio individual lo completan sus compatriotas Luis Joel Betancourt Gutiérrez (plata) y Moisés Gabriel Bolívar Sánchez (bronce). Todos ellos integrantes del equipo Lichess Master de Venezuela.

Consolidación del ajedrez bejarano en el ámbito digital

Este tercer puesto refuerza la presencia de Béjar en el ajedrez online internacional, en una temporada especialmente exigente por el alto nivel de los participantes.

El resultado llega, además, tras el éxito logrado en la edición anterior, cuando el equipo bejarano se proclamó campeón de la liga, lo que evidencia la continuidad y competitividad del club en el ámbito digital.