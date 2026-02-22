Ajedrez Béjar logra oro y dos platas en los Juegos Escolares

La Escuela de Ajedrez Béjar volvió a demostrar su excelente nivel este sábado en la final de los Juegos Escolares de Invierno, celebrada en el Centro Sociocultural de Santa Marta de Tormes y organizada por la Diputación de Salamanca.

Todos los alumnos de la escuela bejarana lograron clasificarse para la fase final, confirmando el buen trabajo desarrollado durante el curso. En la categoría prebenjamín, una de las más numerosas de la jornada, Mario Granado se alzó con la medalla de plata. En juvenil, Jesús de Toro también consiguió la plata, mientras que en benjamines David Rodríguez se proclamó campeón, logrando el oro para Béjar.

El torneo invernal de los Juegos Escolares continúa siendo una cita imprescindible para los escolares de Béjar, ya que les permite poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso y fomenta valores como el compañerismo, el respeto y la convivencia deportiva.

Clausura de la Liga Provincial por Equipos

Ya por la tarde, el Club Ajedrez Béjar se desplazó hasta el Centro Gallego de Salamanca para asistir a la ceremonia de clausura de la Liga Provincial por Equipos Federados Absolutos 2026. El conjunto bejarano recogió el trofeo que le acredita como tercer clasificado provincial, compartiendo podio con el Club Macondo, segundo clasificado, y la Universidad de Salamanca, campeona de la competición.