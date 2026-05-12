La residencia deportiva Llano Alto vuelve a funcionar desde el 1 de junio

La residencia deportiva Llano Alto de Béjar volverá a abrir sus puertas el próximo 1 de junio tras las obras de rehabilitación y mejora impulsadas por la Junta de Castilla y León, con una inversión total de 3,4 millones de euros financiados con fondos europeos y recursos propios de la Administración autonómica.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, visitó este lunes las instalaciones de Llano Alto para comprobar el resultado de una actuación que ha permitido modernizar el complejo deportivo y mejorar tanto su accesibilidad como su eficiencia energética.

Durante la visita, Santonja destacó la importancia de seguir invirtiendo en infraestructuras deportivas autonómicas para ofrecer “un mayor y mejor servicio a los deportistas de Castilla y León”, al tiempo que subrayó el impacto económico y turístico que este tipo de instalaciones tiene para Béjar y su comarca.

La residencia está concebida como un espacio destinado al alojamiento de deportistas durante concentraciones, campus y competiciones, aunque también podrá acoger conferencias, cursos de formación y actividades universitarias.

Mejoras en accesibilidad y eficiencia energética

Las obras realizadas en Llano Alto han sido financiadas a través del programa europeo PIREP, incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto con aportaciones económicas de la Junta de Castilla y León.

Entre las principales actuaciones llevadas a cabo destacan:

La adaptación de diez habitaciones y aseos accesibles para personas con discapacidad.

para personas con discapacidad. La mejora de los aislamientos en cubierta y tejado.

La renovación de carpinterías.

La modernización de la iluminación del edificio.

Actuaciones para reducir el consumo energético en al menos un 30 %.

La inversión principal ha superado los 3,3 millones de euros, a los que se han sumado otros 70.000 euros destinados a mejoras complementarias en cocinas, reparación de humedades y goteras, acondicionamiento de la sala polivalente y arreglo de suelos y cableado.

Primeras reservas ya confirmadas

La Junta prevé que el personal se incorpore a la residencia a partir del 1 de junio y las primeras reservas comenzarán el día 12 con una concentración de categorías inferiores de la Federación de Baloncesto de Castilla y León.

Además, las plazas para los meses de junio, julio, agosto y principios de septiembre ya están ocupadas, mientras que también existen solicitudes de reserva para el último trimestre del año.

Un impulso para el deporte y la economía local

La Junta pretende seguir impulsando la modernización de Llano Alto y reforzar la colaboración con federaciones deportivas, organizadores de eventos, la Universidad de Salamanca y la Consejería de Educación para aumentar la actividad del centro.

El consejero destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a dinamizar económicamente Béjar y su entorno rural, favoreciendo la llegada de deportistas y visitantes y potenciando el turismo deportivo en la comarca.