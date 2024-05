La Junta consuma el despido de los trabajadores del albergue de Llano Alto en Béjar

La Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, dirigida por el bejarano Gonzalo Santonja y cuyo Director General de Deportes es el también bejarano Enrique Sánchez Guijo, ha consumado el despido de 14 trabajadores del albergue de Llano Alto en Béjar, una decisión que ha sido calificada de arbitraria e ilegal por el Comité de Empresa. Los despidos se justifican en unas obras, pero los afectados señalan que no se cumplen los requisitos legales para un despido colectivo.

El Comité de Empresa argumenta que la ley exige que el despido colectivo afecte a más de 30 personas o al 10% de la plantilla de la empresa, condiciones que no se cumplen en este caso. Además, critican que la decisión se haya tomado sin negociar de buena fe y con plazos extremadamente ajustados, "habrá personas que no tendrán tiempo de disponer de sus vacaciones legalmente generadas, y que la propia Consejería de Cultura ya señala que no le pagará si no dispone de tiempo para disfrutarlas".

Ayer jueves, 16 de mayo, responsables de la Consejería de Cultura en Salamanca se dirigieron a Llano Alto para comunicar a los trabajadores y trabajadoras con contrato interino la terminación de sus contratos, mientras que al personal fijo les han comunicado una movilidad geográfica para continuar trabajando en otros centros de la Junta de Castilla y León. "Se presenta la paradoja de que a pesar de que están prescindiendo del personal en este centro de trabajo, recientemente han prolongado el contrato que tienen que con una empresa privada para realizar funciones de vigilancia, funciones que en horario diurno venían realizando hasta ahora con personal propio. Esto implica un aumento del gasto público", denuncian desde el Comité de Empresa.

Toda esta situación desencadenará una serie de demandas judiciales, advierten desde el Comité, "la situación de los despidos ilegales, por defecto de forma, como la actitud sobre unas vacaciones no disfrutadas van a provocar una cascada de demandas judiciales , lo que supondrá un mayor gasto en las arcas de la Junta de Castilla y León, con el más que posible pago de indemnizaciones por parte de la Consejería de Cultura por no haber realizado bien su trabajo a la hora de decidir el destino de estos trabajadores y trabajadoras".

El Comité de Empresa advierte que esta decisión afecta negativamente a 14 familias en una localidad ya de por sí necesitada como Béjar, y que todo esto se podría haber evitado con una negociación adecuada y a tiempo.