Béjar se prepara para recibir a cerca de 600 tenistas en dos grandes torneos este verano

Béjar volverá a situarse este verano en el foco del tenis nacional e internacional con la celebración de dos importantes competiciones organizadas por el Club de Tenis Béjar, que reunirán a cerca de 600 jugadores y jugadoras procedentes de distintos puntos de España y del extranjero.

La ciudad acogerá, del 19 al 26 de julio, el ITF Junior Ciudad de Béjar, torneo internacional juvenil integrado en el circuito mundial ITF. Apenas unos días después, del 23 de julio al 2 de agosto, se disputará el prestigioso Open Nacional de Tenis Ciudad de Béjar, una de las grandes citas deportivas del verano bejarano.

Desde el club destacan que ambos eventos convertirán durante prácticamente dos semanas a Béjar en uno de los grandes epicentros del tenis, con la llegada de deportistas, entrenadores, familiares y acompañantes que generarán además un importante impacto económico y turístico en la ciudad y su comarca.

Un torneo con categorías para todas las edades

El Open Nacional contará con pruebas en categorías S12, S14, S16, S18 y Absoluto, tanto masculino como femenino, consolidando así una programación deportiva de primer nivel abierta a distintas edades del tenis competitivo.

Todas las categorías forman parte de circuitos nacionales reconocidos por la Real Federación Española de Tenis (RFET). Las categorías juveniles se integran en el Circuito Spartan Tenis Tour, mientras que las absolutas pertenecen al Circuito de Nacionales, lo que garantiza la presencia de jugadores y jugadoras de gran nivel competitivo.

Desde el Club de Tenis Béjar subrayan que la organización prácticamente simultánea de ambos torneos supone una apuesta firme por el deporte y por la promoción de la ciudad como referente del tenis nacional.

Nueva iluminación led en las instalaciones deportivas

Uno de los principales atractivos de esta edición será el estreno de la nueva iluminación led en toda la instalación deportiva, tras la importante inversión realizada por el Ayuntamiento de Béjar.

La actuación municipal llegó después de la caída de una de las torretas de iluminación en enero de 2025, lo que obligó a acometer una renovación integral de todas las estructuras y la instalación de nuevos focos led de última generación.

Según destacan desde la organización, esta mejora permitirá ofrecer partidos nocturnos con una iluminación más moderna, eficiente y de mayor calidad, mejorando notablemente las condiciones de juego y la imagen del torneo.

Impacto deportivo y turístico para Béjar

La celebración de estas competiciones volverá a colocar a Béjar en el mapa del tenis español e internacional y reforzará además la imagen de la ciudad como destino turístico, deportivo y de naturaleza durante el verano.

La organización espera una elevada participación y una importante asistencia de público en lo que promete convertirse en uno de los acontecimientos deportivos más destacados del verano en la provincia de Salamanca.