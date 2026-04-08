Últimos días para apuntarse al Desafío Fuenterrico 2026

El Desafío Fuenterrico 2026 entra en su recta final de inscripciones. La organización ha fijado el 12 de abril como último día para formalizar la participación en una cita deportiva habitual ya en Fuentes de Béjar y que, en esta sexta edición, incorporará varias novedades en su programa.

La prueba tendrá lugar el sábado 16 de mayo, con salida y meta en Fuentes de Béjar, aunque los distintos recorridos discurrirán por algunos de los enclaves más destacados de la comarca.

Entre las principales incorporaciones de este año figuran nuevos recorridos de BTT por el entorno del río Tormes, una carrera de trail con subida a Los Hermanitos y una carrera infantil urbana.

Consolidado como uno de los eventos deportivos de referencia en la provincia de Salamanca, el Desafío Fuenterrico mantiene su apuesta por un formato multidisciplinar que reúne modalidades de BTT, E-Bike, Trail y actividades para público familiar. Como novedad destacada, esta edición incluirá además carreras infantiles de bicicleta de montaña.

Una mochila de hidratación como incentivo de esta edición

Además de la tradicional comida de confraternización al término de las pruebas, la organización ha anunciado que los participantes recibirán este año una mochila de hidratación como regalo. Este obsequio, posible gracias a la colaboración de El Navazo y Torrecinas, se sumará a la habitual bolsa del corredor con productos aportados por las entidades colaboradoras.

La organización busca así reforzar el atractivo de una prueba que en los últimos años ha ganado presencia dentro del calendario deportivo de la provincia, tal y como recogen anteriores informaciones publicadas por este medio.

Deporte y promoción del entorno rural

Los recorridos volverán a atravesar espacios de especial valor paisajístico, como el Valle del Sangusín o el entorno del río Tormes, lo que convierte el Desafío Fuenterrico 2026 en una propuesta que combina deporte y naturaleza.

Más allá del aspecto competitivo, la prueba también se presenta como una oportunidad para dar visibilidad al patrimonio rural y paisajístico de la comarca de Béjar, un elemento que ha acompañado al evento desde sus anteriores ediciones y que vuelve a ocupar un lugar central en su planteamiento.

La organización mantiene abierto el voluntariado

Junto al plazo de inscripción para las distintas pruebas, la organización mantiene abierta también la posibilidad de sumarse al equipo de voluntariado del evento, una labor que considera esencial para el desarrollo de la jornada.

Las personas que se inscriban como voluntarias recibirán una bolsa del voluntario con camiseta conmemorativa y productos de los colaboradores. Además, contarán con otros beneficios vinculados al evento, entre ellos la participación gratuita en la comida final y en las carreras infantiles.

Una cita ya asentada en la comarca

En su sexta edición, el Desafío Fuenterrico refuerza su condición de cita deportiva consolidada en el entorno de Béjar. La combinación de varias disciplinas, la implicación del voluntariado y el protagonismo del paisaje comarcal han convertido esta prueba en uno de los eventos con mayor proyección dentro del deporte popular salmantino.