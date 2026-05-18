Más de 400 vecinos reclaman la llegada inmediata de la fibra óptica a El Tejado

Más de 400 vecinos de los barrios de La Magdalena y La Casilla, pertenecientes al municipio salmantino de El Tejado de Béjar, han registrado una reclamación formal ante el Ministerio para la Transformación Digital y Telefónica de España para exigir la llegada inmediata de la fibra óptica a la zona.

Los residentes denuncian que ambos barrios continúan en una situación de "apagón digital", pese a estar incluidos en proyectos financiados con fondos públicos del programa UNICO-Banda Ancha 2021 y 2022, adjudicados a Telefónica y con fecha límite de ejecución fijada para el 31 de diciembre de 2025.

En el escrito presentado, los vecinos aseguran que la cobertura actual es "discontinua, inestable y claramente insuficiente", lo que dificulta actividades básicas como el teletrabajo, la educación en línea o las comunicaciones en situaciones de emergencia sanitaria.

La situación afecta especialmente a la población de mayor edad y a quienes necesitan una conexión estable para trabajar, estudiar o acceder a servicios digitales.

Los firmantes exigen a Telefónica la ejecución inmediata de las obras necesarias para hacer operativa la fibra óptica en La Magdalena y La Casilla, así como la presentación de un cronograma detallado de actuación.

También reclaman al Ministerio que ejerza labores de inspección y control sobre el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a las ayudas públicas concedidas.

Una reivindicación apoyada por UPL

La reclamación vecinal se suma a las iniciativas impulsadas en los últimos años por Unión del Pueblo Leonés (UPL), formación que ya había denunciado el retraso del despliegue comprometido.

En septiembre de 2024, UPL trasladó esta problemática a las Cortes de Castilla y León. Posteriormente, en junio de 2025, el Ayuntamiento de El Tejado aprobó por unanimidad una moción presentada por el concejal de UPL, Luis García, para exigir al Gobierno de España y a Telefónica la finalización urgente de las obras.

Conectividad para combatir la despoblación

Los vecinos consideran que la falta de fibra óptica agrava el aislamiento de los pequeños municipios rurales de la comarca de Béjar y limita sus oportunidades de futuro.

"Sin conectividad no hay oportunidades de futuro para el medio rural", advierten los firmantes, que no descartan nuevas movilizaciones si no reciben una respuesta clara y un calendario concreto para la llegada definitiva de la fibra óptica.