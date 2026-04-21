Un diseñador bejarano lleva su creatividad hasta China con un premio internacional

Miguel Cosmes Sánchez, natural de Béjar, ha situado el nombre de la ciudad en el mapa internacional del diseño tras ser distinguido en un certamen celebrado en Shenzhen (China). El creativo bejarano, fundador del estudio Cosmes Design, ha visto cómo su propuesta gráfica ha terminado convertida en la identidad visual oficial de una institución pública del distrito de Futian.

Un diseñador de Béjar entre miles de propuestas

El concurso internacional buscaba crear el nuevo logotipo del distrito chino de Futian, uno de los principales núcleos urbanos de Shenzhen. En la convocatoria participaron más de 2.700 propuestas llegadas de distintos países.

El trabajo presentado por Miguel Cosmes fue seleccionado entre los cinco finalistas, logrando además un Excellence Award. Posteriormente, la Futian Women's Federation decidió adoptar el diseño como su imagen corporativa oficial.

El diseño premiado

La propuesta, bautizada como “Futian Smiling Face”, combina elementos contemporáneos con referencias locales. Según la información difundida, integra el concepto “FU”, vinculado tanto al nombre del distrito como a valores positivos.

También incorpora guiños visuales a la arquitectura urbana y al desarrollo tecnológico de la ciudad, además de una curva que representa una sonrisa y transmite cercanía y bienestar.

Para Miguel Cosmes y su estudio, este reconocimiento supone un impulso exterior. Para Béjar, representa además un ejemplo del talento local capaz de competir en escenarios internacionales y abrirse camino hacia mercados globales.