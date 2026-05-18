La Cámara de Comercio de Béjar acoge una jornada sobre las nuevas ayudas de ICECYL a empresas

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Béjar celebrará el próximo 20 de mayo una jornada informativa para dar a conocer los nuevos apoyos y líneas de financiación impulsados por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) dirigidos al tejido empresarial de la comarca.

Una jornada gratuita para empresas y emprendedores de Béjar

La actividad, organizada por la Cámara de Comercio de Béjar junto a la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, se desarrollará a las 12:00 horas en el Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Béjar bajo el título “Conoce los nuevos apoyos que ICECYL brinda al tejido empresarial”.

El objetivo de esta jornada es acercar a pymes y emprendedores las diferentes herramientas de apoyo económico y estratégico que ofrece ICECYL para impulsar la competitividad empresarial en Castilla y León. Durante el encuentro se explicarán las ayudas disponibles para la creación de empresas, los proyectos de I+D, el fomento de la innovación en pymes, la elaboración de planes estratégicos, la participación en ferias internacionales, la expansión exterior y la adquisición de activos empresariales.

Intervención de responsables de la Cámara y de ICECYL

La jornada contará con la participación de Buenaventura Velasco Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comercio de Béjar, y de José Francisco Diego Calvo, director territorial de ICECYL en Salamanca.

Durante la sesión también se presentarán los distintos servicios de apoyo a la internacionalización empresarial, entre ellos el asesoramiento individualizado, las acciones de promoción comercial, la formación especializada y el acceso a redes de promotores de comercio exterior. Asimismo, se informará sobre las herramientas financieras de ICECYL FINANCIA, que incluyen préstamos avalados e instrumentos de garantía destinados a mejorar la competitividad de las empresas.

Desde la organización destacan que la jornada supone una oportunidad para que empresarios y emprendedores de Béjar y su comarca conozcan de primera mano las posibilidades de financiación y apoyo que ofrece ICECYL para impulsar nuevos proyectos empresariales y favorecer el crecimiento económico local.

Inscripciones abiertas

La asistencia será gratuita y las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico camarabejar@camarabejar.com o en el teléfono 923 40 06 10.