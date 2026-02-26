Impulso desde Béjar al tren Ruta de la Plata

La Cámara de Comercio de Béjar ha reafirmado su compromiso con la recuperación del Tren Ruta de la Plata, defendiendo esta infraestructura como elemento clave para el desarrollo económico y la cohesión territorial del Oeste peninsular.

Durante la apertura institucional de la jornada de trabajo celebrada este miércoles en formato online, el presidente de la entidad cameral, Ventura Velasco, subrayó que “sin tren no hay futuro”, destacando la relevancia de este eje ferroviario para la competitividad empresarial y la vertebración logística.

La sesión, organizada junto a la plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata, se centró en el análisis del tramo Plasencia–Astorga, considerado estratégico para completar la conectividad interior del Arco Atlántico. El encuentro reunió a cerca de un centenar de participantes, entre representantes de la Junta de Castilla y León, la Junta de Extremadura, ayuntamientos, el Consejo de Cámaras de Castilla y León, autoridades portuarias, empresarios, la Universidad de Salamanca y diversas asociaciones vinculadas a la defensa del corredor ferroviario .

Integración en el Corredor Atlántico

El presidente del Corredor Oeste Ruta de la Plata, Germán Barrios, defendió la plena integración de este eje en el Corredor Atlántico como infraestructura estructural para la cohesión del Oeste. En la misma línea, intervinieron responsables institucionales y empresariales que coincidieron en señalar el carácter estratégico del proyecto para el equilibrio territorial.

Desde el ámbito logístico-portuario se puso el acento en la necesidad de mejorar la conectividad ferroviaria con los puertos del Atlántico, mientras que representantes empresariales destacaron el potencial del corredor para facilitar el transporte de mercancías estratégicas, incluidas energías renovables y minerales críticos .

Un ferrocarril de altas prestaciones

La propuesta planteada no contempla una línea de alta velocidad, sino un ferrocarril de altas prestaciones, apto para tráfico mixto de viajeros y mercancías, con velocidades en torno a 200 kilómetros por hora. El tramo pendiente entre Plasencia y Astorga, de aproximadamente 320 kilómetros, es considerado esencial para garantizar la continuidad ferroviaria del Oeste peninsular .

Entre los objetivos señalados figuran:

Impulsar la competitividad de los sectores productivos del Oeste.

Conectar de forma eficaz los puertos y nodos logísticos del Corredor Atlántico.

Reforzar la resiliencia logística y la movilidad sostenible en el eje norte-sur.

Horizonte 2035

Durante la jornada se abordó también la necesidad de avanzar en la planificación del proyecto tras la finalización del estudio de viabilidad encargado por el Ministerio de Transportes. Los agentes económicos sitúan el inicio de las obras en 2029 y la puesta en servicio en torno a 2035, con tráfico mixto de viajeros y mercancías .

Asimismo, se defendió la incorporación de la infraestructura a la Red Básica del Corredor Atlántico de la Unión Europea, lo que permitiría optar a financiación comunitaria y consolidar su carácter prioritario.

Llamamiento a la cooperación institucional

La Cámara de Comercio de Béjar instó a los gobiernos autonómicos implicados a impulsar conjuntamente el proyecto ante el Ejecutivo central, así como a promover encuentros institucionales y foros empresariales que refuercen el respaldo del tejido productivo .