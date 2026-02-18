 Pasar al contenido principal
Béjar

La Cámara de Comercio de Béjar renueva su compromiso con el emprendimiento

La Cámara de Comercio de Béjar impulsa su programa con asesoramiento y formación gratuita para fortalecer el tejido empresarial.

Cartel del programa de emprendimiento 2025-2026 de la Cámara de Comercio de Béjar.
Imagen promocional del programa “Diseña tu plan”, impulsado por la Cámara de Comercio de Béjar
F. Blázquez

La Cámara de Comercio de Béjar pone en marcha, un año más, su programa de emprendimiento 2025-2026, una iniciativa que desarrollan las Cámaras de Comercio de Castilla y León para reforzar el ecosistema emprendedor en la ciudad y su comarca. Se trata de una convocatoria anual ya consolidada que ofrece servicios gratuitos y personalizados tanto a nuevos emprendedores como a empresas que buscan consolidar su actividad.

El programa cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), y se enmarca en el sello ‘Castilla y León Comunidad de Emprendedores’, cuyo objetivo es crear un marco estable que impulse la creación y el desarrollo empresarial en la Comunidad .

Bajo el proyecto "Diseña tu plan", la Cámara de Comercio de Béjar pone a disposición de los participantes una red de agentes especializados y un catálogo de servicios gratuitos que acompañan al emprendedor desde la definición de la idea de negocio hasta la elaboración del plan de empresa y la búsqueda de financiación .

Entre las acciones previstas destacan los talleres formativos —de nivel básico y avanzado—, centrados en estrategias de marketing y comercialización, aspectos legales y trámites formales, financiación e inversión, así como en la gestión empresarial. Además, se ofrece asesoramiento individualizado para adaptar cada proyecto a las necesidades concretas de sus promotores .

Este viernes 20 de febrero se celebrará en Béjar un taller de emprendimiento, en horario de 10.00 a 14.00 horas, con el objetivo de llegar al mayor número de potenciales emprendedores y ayudarles posteriormente a desarrollar planes de negocio viables que contribuyan a la generación de empleo en Béjar .

En el ámbito de la financiación, los usuarios podrán conocer las ventajas de la Plataforma Financiera de Castilla y León, impulsada por el Ejecutivo autonómico en colaboración con entidades financieras para facilitar el acceso a recursos públicos y privados a proyectos empresariales viables .

Asimismo, cada emprendedor contará con el acompañamiento de un tutor especializado de la institución cameral, que orientará en los trámites necesarios hasta la puesta en marcha de la actividad y apoyará en la búsqueda de financiación. A este respaldo se sumarán mentores de distintos sectores productivos, que aportarán su experiencia para fortalecer los proyectos y aumentar sus posibilidades de éxito .

