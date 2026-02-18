La Cámara de Comercio de Béjar renueva su compromiso con el emprendimiento

La Cámara de Comercio de Béjar pone en marcha, un año más, su programa de emprendimiento 2025-2026, una iniciativa que desarrollan las Cámaras de Comercio de Castilla y León para reforzar el ecosistema emprendedor en la ciudad y su comarca. Se trata de una convocatoria anual ya consolidada que ofrece servicios gratuitos y personalizados tanto a nuevos emprendedores como a empresas que buscan consolidar su actividad.

El programa cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), y se enmarca en el sello ‘Castilla y León Comunidad de Emprendedores’, cuyo objetivo es crear un marco estable que impulse la creación y el desarrollo empresarial en la Comunidad .

Bajo el proyecto "Diseña tu plan", la Cámara de Comercio de Béjar pone a disposición de los participantes una red de agentes especializados y un catálogo de servicios gratuitos que acompañan al emprendedor desde la definición de la idea de negocio hasta la elaboración del plan de empresa y la búsqueda de financiación .

Entre las acciones previstas destacan los talleres formativos —de nivel básico y avanzado—, centrados en estrategias de marketing y comercialización, aspectos legales y trámites formales, financiación e inversión, así como en la gestión empresarial. Además, se ofrece asesoramiento individualizado para adaptar cada proyecto a las necesidades concretas de sus promotores .

Este viernes 20 de febrero se celebrará en Béjar un taller de emprendimiento, en horario de 10.00 a 14.00 horas, con el objetivo de llegar al mayor número de potenciales emprendedores y ayudarles posteriormente a desarrollar planes de negocio viables que contribuyan a la generación de empleo en Béjar .

En el ámbito de la financiación, los usuarios podrán conocer las ventajas de la Plataforma Financiera de Castilla y León, impulsada por el Ejecutivo autonómico en colaboración con entidades financieras para facilitar el acceso a recursos públicos y privados a proyectos empresariales viables .

Asimismo, cada emprendedor contará con el acompañamiento de un tutor especializado de la institución cameral, que orientará en los trámites necesarios hasta la puesta en marcha de la actividad y apoyará en la búsqueda de financiación. A este respaldo se sumarán mentores de distintos sectores productivos, que aportarán su experiencia para fortalecer los proyectos y aumentar sus posibilidades de éxito .