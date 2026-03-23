La Cámara de Béjar lanza talleres para directivos

La Cámara de Comercio de Béjar ha puesto en marcha un nuevo programa de consolidación y sostenibilidad empresarial dirigido a apoyar a las pymes en sus primeros años de actividad. La iniciativa se desarrolla en colaboración con la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL).

El objetivo principal es incrementar el grado de supervivencia de las empresas de reciente creación, reforzando su competitividad, facilitando la expansión hacia nuevos mercados y mejorando su estructura organizativa.

Formación personalizada para directivos y emprendedores

El programa contempla la elaboración de una hoja de ruta individualizada para cada empresa participante, basada en el análisis previo de sus necesidades. A partir de este diagnóstico, se ofrecerá formación específica orientada a fortalecer áreas clave como la gestión empresarial y la sostenibilidad.

Además del acompañamiento de un tutor cameral, las empresas contarán con el apoyo de mentores con experiencia reconocida en el ámbito empresarial, lo que permitirá reforzar los proyectos y mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Talleres sobre sostenibilidad, comercio exterior y gestión eficaz

Entre los meses de marzo y junio se desarrollarán tres acciones formativas centradas en dotar a los directivos de herramientas prácticas para mejorar la competitividad de sus negocios.

La primera sesión tendrá lugar el miércoles 25 de marzo en formato online, bajo el título “Rentabiliza tus residuos: convierte costes en beneficios económicos”. Este taller abordará estrategias de economía circular para transformar los residuos en nuevas fuentes de ingresos y ventajas competitivas.

Asimismo, están previstos otros dos talleres dirigidos a directivos sobre comercio exterior y gestión eficaz de los negocios, orientados a optimizar resultados, minimizar riesgos en mercados globales y mejorar la eficiencia operativa.

Las empresas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del correo electrónico de la Cámara o mediante contacto telefónico con la entidad.

Un convenio pionero para apoyar el tejido productivo

Este programa forma parte de un convenio transversal entre la Junta de Castilla y León y el Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad, considerado pionero en España y concebido como herramienta de apoyo al tejido productivo regional.

La iniciativa refuerza el papel de Béjar como enclave activo en la promoción del emprendimiento y la modernización empresarial, en un contexto económico marcado por la necesidad de adaptación a criterios de sostenibilidad y competitividad global.