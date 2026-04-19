El Grupo de Rescate de la Junta auxilia a un montañero herido en el Calvitero

El Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León ha auxiliado este domingo a un montañero de 32 años que resultó herido mientras descendía del pico Calvitero en dirección a Candelario.

El incidente comenzó a las 10:20 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada alertando de que el excursionista se había lesionado una pierna tras golpearse con una roca. El herido, que iba acompañado por otro montañero, no podía continuar la marcha por sus propios medios.

Coordinación del operativo de rescate

Tras recibir el aviso, el gestor del 112 activó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias.

Desde Sacyl se realizó una primera valoración médica telefónica y se ofrecieron indicaciones al alertante hasta la llegada de los equipos de emergencia. Paralelamente, el Centro Coordinador localizó la posición exacta de la víctima y movilizó el helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León, con dos rescatadores a bordo, una de ellas enfermera.

Además, también fueron alertados la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Salamanca y, por proximidad geográfica, el 1-1-2 de Extremadura.

Evacuación aérea hasta Béjar

Una vez localizado el montañero, el helicóptero permaneció en vuelo estacionario para permitir el descenso de los rescatadores.

En el lugar, los especialistas estabilizaron al herido e inmovilizaron la pierna mediante una férula de vacío. Posteriormente, fue izado junto a la rescatadora enfermera mediante una maniobra de grúa doble con triángulo de evacuación.

El herido fue trasladado en helicóptero hasta el campo de fútbol de Béjar, punto acordado para el relevo asistencial entre el Centro Coordinador de Emergencias y Sacyl.

Allí esperaba una ambulancia medicalizada que trasladó al montañero al Hospital Virgen del Castañar de Béjar y posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Regreso para recoger al acompañante

Una vez evacuada la víctima, el helicóptero regresó a la zona para recoger al rescatador técnico y al acompañante del herido, que fue trasladado hasta la plataforma de El Travieso.