Motorista herido tras una caída en la calle Recreo de Béjar

La calle Recreo de Béjar ha registrado este lunes un accidente de tráfico después de que un joven motorista sufriera una caída a la altura del puente Viejo. El suceso fue comunicado a las 14:48 horas y el conductor de la motocicleta, un varón de unos 18 años, resultó herido.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Béjar, agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y servicios sanitarios de Sacyl, para asegurar la zona y prestar asistencia sanitaria al herido. El accidente tuvo lugar en un punto muy transitado de la ciudad, junto al puente Viejo y la calle Recreo, una de las principales vías de acceso y circulación de Béjar.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo la caída ni sobre el alcance de las lesiones del motorista.