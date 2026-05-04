Hallan un cráneo de apariencia humana en el punto limpio de Béjar

Trabajadores realizando labores de vaciado del punto limpio de Béjar localizaron este lunes 4 de mayo un cráneo de apariencia humana entre los residuos depositados en la instalación municipal situada en el Polígono Industrial de la localidad.

El aviso a las autoridades se produjo de inmediato tras detectar los restos, lo que activó un operativo para comprobar la naturaleza del hallazgo.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el punto limpio para recoger el cráneo y abrir una investigación. Los restos han sido trasladados para su análisis, con el fin de confirmar si son humanos y determinar su antigüedad y procedencia.

Por ahora, no se han ofrecido conclusiones definitivas, aunque las primeras valoraciones apuntan a que podrían tratarse de restos antiguos.

Según las informaciones disponibles, no hay indicios iniciales de que el hallazgo esté relacionado con un hecho delictivo, si bien la investigación sigue abierta hasta aclarar completamente lo sucedido.

La presencia de restos de este tipo en un punto limpio —instalación destinada a la recogida selectiva de residuos— no es habitual, lo que añade incertidumbre sobre cómo pudieron llegar hasta allí.

Este tipo de hallazgos suele derivar en estudios forenses para determinar si los restos tienen un origen arqueológico, histórico o reciente. En función de los resultados, las autoridades decidirán los siguientes pasos.

Antecedentes de hallazgos similares en Béjar

No es la primera vez que aparecen restos óseos en Béjar fuera del camposanto. En los últimos años se han producido hallazgos puntuales vinculados, en algunos casos, al pasado histórico de la ciudad.

Así ocurrió, por ejemplo, con el descubrimiento de restos óseos durante actuaciones en la iglesia de San Juan, un hallazgo que se enmarca dentro de prácticas habituales en templos antiguos, donde era frecuente realizar enterramientos.

Más llamativo fue lo ocurrido en 2013, cuando se localizaron restos de cadáveres humanos en un entorno no autorizado. En aquella ocasión, una escombrera ilegal situada en la curva previa a la Fuente del Lobo se convirtió en el destino de restos procedentes, según se denunció entonces, de actuaciones municipales. Las imágenes difundidas mostraban la descarga de materiales en un punto donde incluso existía señalización que prohibía el vertido de escombros.

Este tipo de episodios, aunque poco frecuentes, han provocado en distintas ocasiones la intervención de las autoridades y han generado preocupación entre la ciudadanía.