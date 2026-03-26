Atropellan a un hombre en la calle Tejedores de Béjar

Un peatón ha resultado herido en la mañana de este jueves tras ser atropellado por un turismo en la calle Tejedores, en Béjar.

Según la información facilitada por el servicio de emergencias 112 de Castilla y León, el hombre, de unos 72 años, se encontraba consciente tras el impacto y presentaba un golpe en la espalda, por lo que ha sido atendido por personal sanitario en el lugar.

Hasta la zona acudieron también agentes policiales para realizar las primeras diligencias y regular la circulación mientras se atendía al herido.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello ni sobre la evolución posterior del peatón.