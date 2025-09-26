Hallan restos óseos durante las obras junto a la iglesia de San Juan en Béjar

Las obras de rehabilitación del entorno urbano de la iglesia de San Juan han quedado suspendidas de forma temporal tras localizarse restos humanos a unos 25–30 centímetros de profundidad durante labores de movimiento de tierras, según informó el Ayuntamiento de Béjar.

La empresa adjudicataria notificó de inmediato el hallazgo a la dirección de obra, que ordenó la paralización de los trabajos en cumplimiento de la normativa. “Este tipo de hallazgos no son extraños en ciudades con la riqueza histórica de Béjar, especialmente en el entorno de templos como el de San Juan. Lo importante es que se ha actuado con responsabilidad, respetando la normativa y dando parte inmediato a las autoridades”, señaló el concejal de Obras.

Durante la mañana de este viernes, la Policía Nacional desplazó a personal de Policía Científica y al equipo forense. Tras su primera intervención, los especialistas han remitido la información al juzgado competente. Asimismo, y siguiendo indicaciones del Instituto Anatómico Forense, se ha comunicado el caso a la Dirección General de Patrimonio, cuyos técnicos se desplazarán en los próximos días para evaluar el área.

El Ayuntamiento subraya que se han seguido todos los protocolos y que las obras permanecerán detenidas hasta recibir autorización para su reanudación por parte de los organismos competentes.