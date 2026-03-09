 Pasar al contenido principal
Béjar

Santiago Abascal arropa a Carlos Pollán en Béjar

Santiago Abascal, Carlos Pollán y Carlos Menéndez protagonizan un mitin de Vox en la Plaza Mayor de Béjar, donde defendieron sanidad, industria y criticaron al PP y al PSOE.

La Plaza Mayor de Béjar acogió en la tarde de este lunes, 9 de marzo, un mitin de Vox en el marco de la campaña para las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo. El acto, que comenzó a las 19:30 horas, reunió a varios centenares de asistentes procedentes de Béjar, su comarca e incluso de Extremadura, como el candidato a la Junta de Extremadura Óscar Fernández, que a pesar de la lluvia y la nieve caída durante la tarde se han acercado al mitin de la formación.

El encuentro contó con la intervención del coordinador local de Vox, Carlos Menéndez, que abrió el acto; el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; y el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, que cerró las intervenciones.

Durante los discursos, los representantes de Vox centraron parte de su mensaje en reivindicaciones relacionadas con Béjar y su entorno. Entre ellas, la defensa del Hospital de Béjar, cuyo "desmantelamiento" denunciaron, reclamando que recupere peso asistencial para evitar desplazamientos a Salamanca. También hicieron referencia a la situación de la industria textil de la ciudad, apelando a reforzar la producción local frente a la competencia internacional, con lemas como "Más hecho en Béjar y menos Made in China".

Durante su intervención, Carlos Pollán también se refirió a El Bosque de Béjar, uno de los principales conjuntos patrimoniales de la ciudad, para criticar su estado de conservación. El presidente de las Cortes de Castilla y León afirmó que el enclave se encuentra en "una situación absoluta de ruina y de destrucción", responsabilizando de ello tanto al Partido Popular como al Partido Socialista.

Pollán aseguró que el estado del histórico jardín bejarano “no es una anécdota, es una consecuencia”, y atribuyó la situación a las políticas climáticas impulsadas desde Bruselas, que, según señaló, han contribuido a lo que calificó como una “catástrofe” en la gestión del espacio.

En su intervención final, Santiago Abascal dirigió además críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quienes acusó de mantener acuerdos con el PSOE en diferentes ámbitos institucionales.

El líder de Vox también se refirió a la estrategia electoral de su partido de cara al 15 de marzo, cuestionando el argumento del "voto útil" y defendiendo que el apoyo a su formación serviría, según afirmó, para aumentar la presión política sobre el Partido Popular en la comunidad.

El acto concluyó con un llamamiento a la movilización electoral, dirigido especialmente a los jóvenes asistentes, y finalizó, como es habitual, con la interpretación del himno nacional.

