Tensión en el pleno de Béjar por facturas irregulares y reparto de comisiones

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Béjar correspondiente al mes de septiembre estuvo marcado por la aprobación de un reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 34.628,32 euros, correspondientes a facturas impagadas a la empresa encargada de la limpieza de colegios y dependencias municipales. La peculiaridad del caso es que dichas facturas corresponden a servicios prestados sin contrato en vigor.

Desde el actual equipo de gobierno se justificó el pago como un acto de responsabilidad para evitar perjuicios a la empresa, pese a que tanto los servicios económicos como jurídicos del Ayuntamiento advertían de la falta de cobertura legal. Según expuso el concejal Celador, el contrato venció en junio de 2023 sin que el anterior equipo de gobierno iniciara un nuevo proceso de licitación. A pesar de ello, la empresa continuó prestando el servicio durante casi dos años, lo que obligó a tramitar este reconocimiento para abonar las facturas acumuladas.

Durante el debate, se sucedieron las críticas hacia la gestión del anterior alcalde, Luis Francisco Martín (PP), a quien se acusó de "permitir una situación insostenible y fuera de legalidad". Martín se defendió alegando dificultades técnicas en la elaboración del pliego de licitación y responsabilizó también a los actuales gestores de no haberlo impulsado tras la moción de censura. Finalmente, el punto fue aprobado.

Otro asunto polémico fue la modificación de la composición de las comisiones informativas, solicitada por el Partido Popular. La propuesta planteaba que el PP recuperase un cuarto representante en las comisiones, en detrimento de Vox, alegando un ajuste de proporcionalidad tras la salida de dos concejalas del grupo popular.

La votación reflejó la división del pleno: el PP votó a favor, Vox y las concejalas no adscritas votaron en contra, mientras que el PSOE y Tú Aportas Béjar se abstuvieron, permitiendo así la aprobación del cambio. Desde Vox se calificó la maniobra de “egoísta” y de “mal agradecimiento” tras dos años de coalición, mientras que las concejalas no adscritas acusaron al PP de intentar “mendigar sillones” tras perder apoyos por su mala gestión.

Además, el pleno aprobó por mayoría una moción del Grupo Municipal Socialista, defendida por la concejala Ana Vicente Peralejo, que incluía la renovación del convenio de Béjar con la Red de Juderías de España y una petición explícita para que dicha red se posicione contra el genocidio del pueblo palestino. La moción fue aprobada con 10 votos a favor (PSOE, Tú Aportas y las concejalas no adscritas), 2 votos en contra (Vox), y la abstención del PP.

Finalmente, se ratificó una prórroga de tres años del Plan Territorial de Fomento para Béjar, que ahora se extenderá hasta diciembre de 2028. El alcalde, Antonio Cámara (PSOE), calificó la prórroga como un “fracaso de gestión” del equipo anterior, al no haber ejecutado a tiempo los fondos comprometidos, entre ellos un millón de euros de la Diputación de Salamanca que tuvo que ser devuelto.

El pleno concluyó con un ambiente cargado de reproches, reflejo del desgaste político tras la moción de censura y las tensiones entre antiguos socios de gobierno.