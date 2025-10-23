El PSOE de Béjar denuncia posibles irregularidades en la contratación municipal

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Béjar ha presentado una moción al Pleno que se celebrará el próximo 27 de octubre, en la que denuncia la existencia de un elevado número de facturas con reparos legales por parte de la Intervención Municipal. Estos documentos corresponden a los ejercicios 2024 y 2025 y, según el PSOE, muchas de ellas se emitieron sin contrato previo o sin procedimiento de adjudicación válido.

La situación fue detectada tras la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno, el pasado 5 de agosto, y ha sido calificada de "especialmente grave" por los socialistas, al entender que podría suponer una vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público y del principio de transparencia en la gestión de fondos públicos.

La moción propone cuatro medidas concretas: la elaboración urgente de un informe que detalle las facturas afectadas, la presentación de una denuncia ante el Juzgado y la Fiscalía, el recordatorio a funcionarios de su deber de comunicar irregularidades y la autorización al alcalde para designar representación legal que defienda los intereses municipales.

El PSOE subraya que no denunciar estos hechos podría constituir una dejación de funciones y una connivencia con posibles delitos contra la administración. Con esta moción, buscan que se depuren responsabilidades y se proteja el patrimonio público del Ayuntamiento de Béjar y de su ciudadanía