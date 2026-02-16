El PSOE de Béjar conmemora 124 años de historia

La Agrupación Socialista Bejarana conmemoró ayer el 124 aniversario de su fundación con un acto celebrado en el cementerio de Béjar, donde militantes y simpatizantes rindieron homenaje a Emilio González Gosálvez, presidente fundador de la agrupación bejarana.

El acto, celebrado a las 12.00 horas, consistió en la ofrenda floral ante la tumba de González Gosálvez y en la intervención de representantes de la agrupación, que recordaron el legado histórico del socialismo en Béjar y su papel en la vida política y social de la ciudad durante más de un siglo.

Historia de la Agrupación Socialista Bejarana

La Agrupación Socialista Bejarana se constituyó el 15 de febrero de 1902, según recoge el acta fundacional que aún se conserva. Su nacimiento respondió a las inquietudes sociales y políticas surgidas en el contexto internacional, nacional y local de finales del siglo XIX y comienzos del XX. El primer Comité local estuvo presidido por Emilio González Gosálvez, acompañado por Antonio García Moral como vicepresidente; Ildefonso Cebriano García, tesorero; Ginés Rodríguez García, secretario; y los vocales Eduardo Alisente Martín, Arturo Díaz Montero, Pablo Rodríguez Téllez, Nicomedes Sánchez Anaya y Pedro García García.

En el manifiesto fundacional ya se recogían los ideales que impulsaron la creación de la Agrupación ne Béjar: la defensa de la verdad, la justicia social y el bien general por encima de intereses personales. Unos principios que continúan vigentes en la actualidad.

En los primeros años del siglo XX ya existían concejales obreros en el Ayuntamiento de Béjar, aunque sin adscripción política. En 1905, Pablo Iglesias fue candidato en las elecciones municipales de Béjar y también a Cortes por el distrito. En 1910, por primera vez, los socialistas Emilio González y Eusebio Benito ocuparon cargos de concejal.

La presencia del PSOE en la corporación municipal y en la vida social de Béjar fue notable hasta la Guerra Civil, que truncó libertades y trayectorias personales. Tras la dictadura, con la llegada de la democracia, el partido volvió a tener un papel destacado en la ciudad. En las elecciones generales, el PSOE obtuvo en Béjar 4.330 votos y, en 1979, en las primeras elecciones municipales democráticas, logró 4.420 votos y nueve concejales, siendo elegido alcalde el socialista Juan Belén Cela Martín.

Desde entonces, el PSOE ha estado presente en todas las corporaciones municipales de Béjar, manteniendo una agrupación activa que actualmente reúne a cerca de un centenar de militantes y varios centenares de simpatizantes.