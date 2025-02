Carlos Martínez visita Béjar y refuerza el compromiso del PSOE-CyL

El recién elegido secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha visitado Béjar para reafirmar su compromiso con la militancia local y con la defensa de los valores democráticos. Durante su estancia, Martínez mantuvo un encuentro con la militancia socialista de la localidad, liderada por el secretario general del PSOE de Béjar, Antonio Cámara.

En su discurso, el líder socialista criticó duramente la gestión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que acusó de permitir la inacción política y de abrir la puerta a la extrema derecha en Castilla y León. "El señor Mañueco es pionero en dar entrada a la extrema derecha en nuestra tierra, lo que ha generado más inestabilidad, más ruido y menos eficacia en las políticas públicas", afirmó Martínez.

Además, hizo un llamamiento al diálogo y al consenso como herramientas para resolver los problemas de la ciudadanía, insistiendo en la necesidad de ofrecer una alternativa a la actual gestión del PP en la Junta y en municipios como Béjar.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada, quien acompañó a Martínez en su visita, cargó contra la gestión del Ayuntamiento de Béjar, calificándola de "nefasta" y aseguró que el ayuntamiento de esta localidad está liderado por “una de las personas más ineptas, políticamente hablando, que podemos tener en Salamanca. El PP en Béjar es todo lo contrario a la política, es la gestión más nefasta que se puede tener en un municipio”.

David Serrada recordó la trama de los asesores, “conocida en la provincia y en toda España”, además de la gestión dañina a uno de los pilares fundamentales de la democracia: la libertad de expresión. “Aún estamos esperando que el alcalde de Béjar haga algunas declaraciones de apoyo a los socialistas y a las socialistas, o que alguien del PP de Salamanca diga algo, porque no es un ataque aislado. No es la primera vez que la sede del PP de Béjar sufre un ataque y no es la primera vez que pasa esto en Salamanca”, aseveró el líder de los socialistas en la provincia.

Para Serrada, todos estos hechos “atentan contra la convivencia y merecen una respuesta rotunda de todos los demócratas; hay una línea muy fina que dice quién está a un lado y quién al otro; a mí, me gustaría saber en qué lado de la línea está el alcalde de Béjar. Hasta la fecha, ha demostrado no estar en el lado correcto”, afirmó.

.La visita de Carlos Martínez refuerza el papel de Béjar dentro del proyecto socialista para Castilla y León y marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia del PSOE para recuperar el Gobierno autonómico.