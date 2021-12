Elena Martín Vázquez se despide de la alcaldía con duras críticas a la oposición

Ayer tenía lugar la sesión ordinaria del pleno de la corporación municipal de Béjar en la que se oficializó la dimisión de la alcaldesa, Elena Martín Vázquez. José Luis Rodríguez Celador, asume la alcaldía en funciones hasta la sesión en la que se nombre un nuevo alcalde.

Durante el pleno, la marcha de la alcaldesa centro el debate. Elena Martín se dirigió a la oposición de forma contundente y aseguró que nada tiene que agradecerles. Sólo hubo palabras amables para Francisca Andrés, concejala de Cs, que ha formado parte del gobierno local de coalición. Del PP dijo sentir asco y de Tú Aportas, y su portavoz, dijo que sólo habían sido un obstáculo en la gestión municipal.

La exalcaldesa asegura que es Tú Aportas, y no el grupo Socialista, quien está poniendo la alcaldía en manos del Partido Popular, augurando su "muerte" como grupo político, en referencia a TAB. Del PP dijo sentir un “asco visceral”.

Las palabras de la edil, referidas al futuro de la ciudad se situaban en un contexto en el que el PP —con Alejo Riñones al frente —dirigiría el gobierno local. Elena Martín aseguró marcharse con las manos limpias y triste por no haber podido terminar algunos de los proyectos iniciados.

Tú Aportas "valoraría lo que haría" si el PSOE presenta otro candidato

Javier Garrido Novoa, concejal de Tu Aportas, en declaraciones a i-bejar.com, comenta que la la exalcaldesa se fue como ha gobernado el consistorio, “incluso dejando mal a sus propios compañeros”. "Se va quemando la tierra, disculpando su mala gestión y su dimisión, cuando esta se produce por la comisión de un posible delito”. Para Garrido, que se mostró dispuesto a valorar a otro candidato del PSOE, los Socialistas deben explicar a sus votantes porque no presentan candidato. “Si no lo presentan tiene que irse todos. Es vergonzoso para el PSOE, si no quieren presentar candidato deben dimitir los 6 ediles”, aseguró Garrido.

El PP de Béjar, dispuesto a asumir el Gobierno municipal "aunque sea en minoría"

Por su parte el PP, hacía público un comunicado tras el pleno en el que de forma oficial daba a conocer su intención de formar gobierno, aunque sea en minoría: “En la tarde de hoy se ha oficializado la dimisión de la hasta ahora alcaldesa de Béjar, Elena Martín Vázquez. Su despedida ha sido un fiel reflejo de lo que ha sido su forma de gobernar. No ha sabido ni marcharse educadamente. Nuestro trabajo desde este momento hasta el Pleno de investidura se basará en proponer un Gobierno de coalición con un programa de trabajo común, porque creemos que es la mejor manera de ayudar a la ciudad de Béjar. Si esto no fuera posible, intentaríamos asumir nuestra responsabilidad en minoría porque Béjar lo necesita. Los bejaranos pueden estar seguros de que el Partido Popular de Béjar hará lo que sea mejor para nuestra ciudad”.