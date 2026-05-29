Rescatan en Candelario a un senderista perdido en la ruta de El Travieso

Un senderista extraviado en Candelario fue rescatado este jueves, 28 de mayo, por el Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León tras perderse en la ruta circular del pico El Travieso y encontrarse indispuesto.

El aviso se recibió a las 16:48 horas en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León. Fue el propio afectado quien alertó de su situación y solicitó asistencia al hallarse en una zona de difícil acceso por tierra.

Rescate en el paraje de El Baldío

El Centro Coordinador de Emergencias localizó al senderista en el paraje de El Baldío, a unos 600 metros al oeste del aparcamiento de la primera plataforma.

Hasta el lugar se movilizó el helicóptero de rescate de la Junta, con dos rescatadores a bordo, uno de ellos enfermero. También fueron avisados la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Salamanca.

Tras localizar al afectado, de unos 50 años, el helicóptero realizó una maniobra de grúa para permitir el descenso de los rescatadores.

Traslado al hospital de Béjar

Una vez atendido en el lugar, el senderista fue evacuado mediante otra maniobra de grúa con un triángulo de evacuación. Posteriormente, el helicóptero lo trasladó hasta Béjar, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl se hizo cargo del paciente para llevarlo al hospital.