Evacuada en helicóptero una senderista herida en La Alberca

Una senderista de unos 55 años ha tenido que ser evacuada este domingo por el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León tras sufrir una caída en la zona del Canchal del Zarzalón, en el término municipal de La Alberca. La mujer resultó herida en un tobillo en un lugar de complicado acceso para vehículos terrestres.

Rescate coordinado desde el 1-1-2 de Castilla y León

El operativo comenzó a las 12.28 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió una llamada alertando de que una senderista había resbalado y sufrido una caída durante una ruta por la zona.

Ante la dificultad de acceso al lugar del accidente, el gestor del 1-1-2 activó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León.

Desde Sacyl se realizó una primera valoración telefónica de la situación y se dieron instrucciones al alertante hasta la llegada de los servicios de emergencia. Además, se movilizó un helicóptero medicalizado.

Por su parte, el Centro Coordinador de Emergencias se encargó de localizar con exactitud la posición de la víctima y activó el helicóptero de rescate de la Junta, con dos rescatadores a bordo, uno de ellos enfermero.

Asimismo, desde el 1-1-2 también se informó del incidente a la Guardia Civil.

Evacuación mediante maniobra de grúa

El helicóptero de rescate se aproximó hasta el punto más cercano posible al lugar donde se encontraba la senderista y permaneció en estacionario para permitir el descenso de los rescatadores mediante maniobra de grúa.

Una vez junto a la herida, la rescatadora enfermera le prestó los primeros auxilios e inmovilizó la pierna afectada con una férula de vacío. Posteriormente, la mujer fue asegurada con un triángulo de evacuación y ambos fueron izados al helicóptero mediante una maniobra de grúa doble.

La senderista fue trasladada hasta el helipuerto de La Alberca, donde esperaba personal sanitario que completó la evacuación en una ambulancia de soporte vital básico hasta el Complejo Asistencial de Salamanca.