El GREIM rescata de noche a una escaladora herida en Hoya Moros

Una joven escaladora fue rescatada durante la noche en la zona de Hoya Moros, en el término municipal de Candelario, después de sufrir una lesión en un tobillo mientras practicaba escalada. La intervención fue llevada a cabo por especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Barco de Ávila.

El operativo se activó tras recibirse un aviso alertando del accidente en este enclave de alta montaña de la Sierra de Béjar, una zona de gran afluencia de montañeros y escaladores durante los meses de verano.

Rescate en un entorno de alta montaña

La actuación se desarrolló durante la noche, lo que incrementó la complejidad de la intervención. A las dificultades propias de la oscuridad se sumaron la orografía del terreno, las zonas rocosas y el acceso complicado hasta el lugar donde se encontraba la víctima.

Los especialistas del GREIM llevaron a cabo una intervención técnica y coordinada para garantizar tanto la seguridad de la joven lesionada como la de los propios rescatadores durante toda la operación.

Aunque no se han facilitado más datos sobre el estado de la escaladora ni sobre su posterior traslado, la actuación permitió completar el rescate en condiciones de seguridad.

Video rescate en Hoya Moros

Segunda intervención en pocas horas en Hoya Moros

El rescate de la escaladora supone la segunda intervención de la Guardia Civil en pocas horas en el entorno de Hoya Moros. El día anterior, agentes del Instituto Armado auxiliaron a cuatro senderistas que se habían desorientado en esta misma zona del término municipal de Candelario. En aquella ocasión, el GREIM mantuvo contacto telefónico con el grupo para guiarlo hasta una ruta segura, mientras una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Guijuelo logró localizarlos posteriormente en perfecto estado, sin que fuera necesaria asistencia sanitaria.