Rescatados cuatro senderistas desorientados en Hoyamoros

La Guardia Civil auxilió a cuatro senderistas desorientados en Hoyamoros, dentro del término municipal de Candelario, después de que el grupo no lograra localizar el camino de regreso hasta el lugar donde había dejado estacionado su vehículo.

Los senderistas se encontraban en buen estado y no precisaban asistencia sanitaria, aunque tuvieron que solicitar ayuda al comprobar que no podían continuar la ruta con seguridad.

El GREIM guio al grupo por teléfono

Tras recibirse el aviso, se estableció contacto con el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, cuyos agentes valoraron la situación.

Los especialistas mantuvieron contacto telefónico con los cuatro senderistas y les fueron facilitando indicaciones de manera continuada hasta conseguir que se orientaran correctamente.

Localizados por una patrulla de Guijuelo

Minutos después, una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Guijuelo localizó al grupo en la zona de Hoyamoros.

Los cuatro senderistas se encontraban en perfecto estado, por lo que la intervención finalizó sin necesidad de asistencia sanitaria.

Recomendaciones antes de salir a la montaña

La Guardia Civil recuerda la importancia de preparar adecuadamente cualquier recorrido por zonas de montaña. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Planificar previamente la ruta y conocer su dificultad.

Consultar la previsión meteorológica.

Llevar el teléfono móvil con batería suficiente.

Informar a familiares o amigos del itinerario previsto.

Utilizar mapas, sistemas de localización o aplicaciones de navegación sin conexión.

Llevar ropa, calzado, agua y alimentos adecuados.

Estas precauciones resultan especialmente importantes en parajes de alta montaña como Hoyamoros, donde las condiciones meteorológicas, la niebla o la pérdida de referencias pueden dificultar la orientación.